İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Bakırköy'deki Capacity AVM'nin otopark ruhsatlandırma sürecinde AVM sahiplerinden haraç istendiği ortaya çıkmıştı. AVM yetkilileri tanık olarak ifade vermiş ve sürecin detaylarını anlatmıştı. Tanık ifadelerinde, İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'ın AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla iletişime geçtiği, ruhsatlandırma için AVM'den 5 milyon dolar talep edildiği aktarılmıştı. AVM yönetiminin bunu reddetmesi üzerine, İBB tarafından "depreme dayanıksız" olduğu gerekçesiyle 197 milyon TL para cezası kesilmişti.

PAZARLIK MASASINDA SES KAYDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, haraç pazarlığı yapılan toplantılardan birinin ses kaydına ulaşıldı. Dava dosyasına giren kayıt, soruşturmada itirafçı olan M.K. tarafından, tutuklu şüpheli Süleyman Atik'le yaptığı görüşme sırasında tutuldu.

Kayıtlarda Atik'in, AVM yönetimini tehdit ederek 5 milyon dolar ve otoparktan ortaklık istediği duyuluyor.

Ses kaydında şu ifadeler yer aldı:

1 KURUŞ MENFAATİM YOK

SÜLEYMAN ATİK: Süreci az çok biliyorsun... Bakırköy Belediyesi adına görüşmeye geldim. Hakikaten problemi çözmeye yönelik arabulucuyum. 1 kuruş menfaatim de yok. Capacity AVM bu süreci çözmemek adına elinden geleni yapıyor.

Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız

M.K.: İstenen rakam çok yüksek yani. 5 milyon ne demek yani bir otopark için. 5 milyon dolar bir otopark için.

SÜLEYMAN ATİK: Konu otopark değil. Çok daha ciddi problemlerimiz var. Belediyenin sizden beklentisi bu problemleri giderin. Zaten ikinci aşama bu işin nasıl olacağı ama ilk aşama burada statik anlamda ciddi tereddütler var.

M.K.: Yok, onun raporunu biz de aldık. O perdeler taşıyıcı olmadığına dair raporu biz de aldık.

3-4 AYDIR CEVAP GELMEDİ

SÜLEYMAN ATİK: 3-4 aydır biz bu konuyu ilettik ve maalesef cevap gelmedi abi. Yani olumlu anlamda bir şey gelmedi. Görüşmeyi başlattık ve kaale alınmadı, böyle saçma sapan bir süreç yönetildi... Şimdi burada senin sözün dikkate alınacağı için seninle görüşmek istedik.

M.K.: Ekrem (İmamoğlu) Bey mi?

SÜLEYMAN ATİK: Senin sözün dikkate alınıyor. Ben o kadarını söyleyeyim. Eğer siz tamam diyorsanız, onu dikkate alacaklar. Selahattin Özgül'ün (Capacity AVM'nin sahiplerinden) farklı kişileri devreye sokarak Bakırköy Belediyesi'ni ikna etme çabaları da sonuç vermedi. Artık teklif değişti. Bizim Selahattin Bey'e güvenimiz sıfır, onu tüketti Selahattin Bey. İletişime geçmek istemiyoruz. Artık buna döndü.

M.K.: Beni araya koymayın, ben bu işe girmem. Yüzde 12,5 hissem var. Ben onları nasıl ikna edeceğim ya. Abi zaten Selahattin Bey açıktan para vermiyor ancak otoparka ortak olma konusunda ikna edebilirim.

BUGÜN CEVAP ALMAM LAZIM

SÜLEYMAN ATİK: Resmiyette otoparka belediye olacak. Bakırköy Belediyesi ile resmi olacak. Benim senden bugün cevap almam lazım. Ya evet desinler ya hayır (...)

M.K.: Otoparkı diyelim ki kapattın, yer yerinden oynayacak, bildiğin gibi değil. İstanbul'da buradan para istendiğini duymayan kalmadı.

SÜLEYMAN ATİK: Aynen öyle, Maalesef öyle abi. O da belediyenin problemi. Herkes zarar görür, zaten olmasın diye 3 aydır görüşüyoruz.

Süleyman Atik

TEKLİFİ ATİK'LE İLETTİLER

İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinden olan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, ruhsatlar üzerinden yaptığı tahsilatlarla adından söz ettirdi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda suçlamaların kilit isimlerinden olan Yıldız, İmamoğlu'nun kasası olarak örgütü yöneten en önemli 4 kişiden biri. Yıldız, kafa koparan lakabıyla biliniyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan "Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri" adlı şirketin yetkilisi olan Süleyman Atik ise İBB'de resmi bir görevi olmamasına rağmen, şirketlerle belediye arasındaki rüşvet ve haraç pazarlıklarında aktif rol aldı. İmamoğlu ve diğer kilit isimlerin tekliflerini muhataplara bizzat ileten Atik, özellikle Capacity AVM'den istenen haraçla gündeme geldi. Tanık beyanlarında, Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'in Capacity AVM'nin sahiplerine "15 yıldır yeterince kazandınız, bize 5 milyon dolar verin, aksi halde AVM'ye depreme dayanıksız olduğu yönünde encümen kararı aldırırız" dedikleri, Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" sözleriyle müştekileri tehdit ettikleri belirtilmişti.

5 AMA HATIRIN İÇİN 3 MİLYON DOLAR YETER

Capacity AVM'nin otoparkına ruhsat verilmesi sürecinde adı geçen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün rolü, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tanık olan Avukat Serdar İplikçioğlu'nun verdiği ifadeyle iyice netleşti.

Akyüz ile belediye binasında görüştüğünü belirten İplikçioğlu, oluşturulan bir kurulun rüşvet bedelini 5 milyon dolar olarak belirlendiğini ancak bu miktarın hatıra binaen 3 milyon dolara indirilebileceğinin söylendiğini anlattı.

"Rüşvet", "irtikap" ve "çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmakla" suçlanan Ali Rıza Akyüz'e, AVM'yi işleten grubun avukatı Serdar İplikçioğlu'nun "Akyüz ile belediye binasında buluştuk. Elden 3 milyon dolar para istendiğini tarafıma iletti. Bu 3 milyon doların esasında kendi aralarında oluşturulan bir kurul tarafından 5 milyon dolar olarak belirlendiğini, bizim hatırımıza istinaden bunun 3 milyon dolar olarak ödenebileceğini bana iletti" şeklindeki ifadesi soruldu.

Akyüz suçlamaları kabul etmedi.

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