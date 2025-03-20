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İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı çözülüyor! Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin itirafçı olmak istedikleri öğrenildi.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı çözülüyor! Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
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Edinilen bilgiye göre, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor. Rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa kadar uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu henüz ifade vermeye başlamadı. Nezarethanede geceyi tek başına geçiren ve nezarethane menüye tabi tutulan İmamoğlu hakkında 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonu sorulacak.

BAZI ŞÜPHELİLER İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Öte yandan, yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için 'itirafçı' olmak istedikleri ve bildiklerini anlatmak üzere savcılık ve kolluk birimlerine başvuru yaptıkları öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan söz konusu şüphelilerin itirafları doğrultusunda yeni operasyon dalgasının başlayabileceği ileri sürülüyor. İtirafçı olmak isteğinde oldukları anlaşılan söz konusu şüphelilerin, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 106 şüphelinin 87'si dün yapılan operasyonda gözaltına alınmış, firari 19 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti. 560 milyar liralık yolsuzlukta Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ, İSPARK şirketleriyle bağlantılı isimler "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap"la suçlanıyor.

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