İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0183
  • EURO
    41,3876
  • ALTIN
    3680.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'deki soruşturmalarla ilgili provokatif paylaşımlar yapanlara tutuklama talebi
Güncel

İBB'deki soruşturmalarla ilgili provokatif paylaşımlar yapanlara tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verilmesinin ardından provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

AA21 Mart 2025 Cuma 16:11 - Güncelleme:
İBB'deki soruşturmalarla ilgili provokatif paylaşımlar yapanlara tutuklama talebi
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif ve manipülasyon içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında İmamoğlu'nun yer aldığı 106 şüpheliye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin sosyal medya platformları üzerinden kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.