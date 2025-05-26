İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Saltık'ın Mali Suçlarla Şube Müdürlüğündeki ifadesine ulaşıldı.

Savcılığa yapılan, "2024 yılı ağustos ayı içerisinde, tam günü net olmamakla birlikte İBB'de görevli Saltık, makam odasında bir firmanın avukatı Osman O.K. ile görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sırasında, çanta içerisinde 600 bin dolar tutarında bir meblağ Saltık'a teslim edilmiştir. Söz konusu kişi İBB binasına çantalı girmiş ve çıkışta çantasız ayrılmıştır. İBB ile firma arasındaki ilişkilerin genel olarak firmanın CEO'su Ercan Ö. tarafından yürütüldüğü söylenmektedir." şeklindeki ihbar aktarıldı.

Bunun üzerine Saltık, "Osman O. K. isimli şahıs benim lise arkadaşımdır. Kendisi firmanın avukatıdır. Firmanın bir sorunu için beni ziyarete geldi. Bana 600 bin dolar gibi bir para vermiş değildir. Bahsedilen bu rakamın çantayla taşınması mümkün değildir. Bunun dışında bana herhangi bir maddi değeri olabilecek bir şey vermiş değildir. İsnat edilen içeriğin gerçek olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Konu tamamen bir iftiradan ibarettir. Ercan Ö. isimli şahsı tanımam." beyanında bulundu.

HUZUR HAKKI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer alan, İBB'den kendisine 113 kez gönderilen toplamda 2 milyon 754 bin 523 liralık ödeme sorulan Saltık, "İBB'de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon ve benzeri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Yavuz Saltık, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden kendisine 58 defa olmak üzere toplamda 1 milyon 746 bin 579 lira gönderilmesine ilişkin, "Firmanın yönetim kurulu başkanıyım. Bu sebepten ötürü huzur hakkı ve benzeri ödeme almaktayım." iddiasında bulundu.

Saltık, Beylikdüzü Belediyesinden kendisine 76 kerede toplamda 195 bin 872 lira gönderilmesine ilişkin de "Beylikdüzü Belediyesinde çalışmamdan ötürü tarafımın hak etmiş olduğu maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakkı, çalışanlara ödenen promosyon ve benzeri olduğunu düşünüyorum." beyanını verdi.

Saltık'a sorgusunda, sosyal medya uygulaması üzerinden S.E.Ö. isimli bir kadının kendisine yönelik soruşturma olacağına ilişkin gönderdiği mesajlar da soruldu.

"SADECE ONA 'KİMMİŞ BENİ İHBAR EDEN?' DİYE SORDUM"

Söz konusu kişinin sosyal medyadan kendisine yazdığını belirten Saltık, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yakinen tanıdığım biri değil, arkadaşımın yanında gördüğüm birisidir. Yazdıklarımı okuduğunuzda ihbar eden ve konuyu anlatan kendisi. Ben sadece ona 'Kimmiş beni ihbar eden?' diye sordum. Samimiyetinden şüphe ettim. Verdiğim cevaplar suç unsuru içermemektedir. Konudan bilgimin olmadığı verdiğim cevaplardan da anlaşılır. İBB yönetimine kin ve öfke duyduğunu anlıyorum. Bu duygularla yazdığını düşünüyorum."