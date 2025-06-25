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İBB'deki vurgunda 100 kişilik VIP liste! Savcılık harekete geçti

Kiptaş'ın yarı fiyatına daire verdiği 100 kişilik VIP listedeki ödeme bilgileri dikkat çekti. 500'ü aşkın ismin karşısında 'Ödeme alındı' yazarken, listede 'kırmızı' renkle gösterilen VIP isimlerin ise ödeme bilgisi alanı boş. Dairelerin peşkeş çekildiği yandaşların, herhangi ödeme yapıp yapmadığı araştırılıyor.

Yeni Şafak25 Haziran 2025 Çarşamba 08:31 - Güncelleme:
İBB'deki vurgunda 100 kişilik VIP liste! Savcılık harekete geçti
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İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin itirafçı olduktan sonra savcılığa verdiği ifadede Kiptaş evlerini, "VIP" olarak nitelendirilen 100 kişiye yarı fiyatına hatta daha düşüğüne verdiğini anlatmıştı. Ulaşılan bir "Excel" dosyasında kırmızı olarak işaretlenen bu 100 kişiden hiç tahsilat yapılmadığı da görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kiptaş'ın, Pendik Arkatlı Evleri Projesi'nde CHP yandaşı 100 kişiye yarı fiyatına daire vermesinin yankıları sürüyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, projeyle ilgili önemli bir belgeye ulaşıldı. Projedeki 604 daire, 224 home office ve 65 ticari birime ilişkin detayların bulunduğu Excel tablosunda önemli bir detay dikkat çekti.

VIP İSİMLER KIRMIZIYA BOYANMIŞ

"Daire tipi", "kat bilgisi", "konumu" gibi bilgilerin yazılı olduğu tabloda, bağımsız bölüm ve ticari birimleri satın alanların "ödeme bilgisi" de yer alıyor. Ancak listede "kırmızı" renkle gösterilen, düşük bedelle ev sahibi olan kişilerin ödeme bilgisi alanı boş. Kiptaş'ın, çoğunu yarı fiyatına, bazılarını da üçte biri ya da dörtte bir fiyatına verdiği daireleri alan VIP listedeki isimlerin, bu evler için ödeme yapıp yapmadığı araştırılıyor.

Adem Soytekin

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Adem Soytekin'in savcıya verdiği 14 saat ifadeyle gün yüzüne çıkan skandalla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 100 kişilik VIP liste ile torpil ve değerinin altında mülk edinerek kamuyu zarara uğratan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. Bu süreçte ihmali bulunanların da araştırılması için talimat verildi.

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