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İBB'deki yolsuzluğun boyutu konuşmalara yansıdı: Çulsuzdu şimdi zenginleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ikinci dalga soruşturmalarında İBB Teftiş Kurulu Müfettişi Ali Ayçiçek'in bir WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Ayçiçek'in konuşmalarda 'Bir çalışana kurdurulan firmaya bu kadar ihale verilip sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarılması, 3 villa olayı ve Adem Soytekin ismi. Adam çulsuzun tekiymiş. Şimdi çok zengin müteahhitlerden.' dediği belirlendi.

Sabah1 Mayıs 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
İBB'deki yolsuzluğun boyutu konuşmalara yansıdı: Çulsuzdu şimdi zenginleşti
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İBB'de yolsuzluğa karışanlara yönelik ikinci dalga operasyon gözaltına alınanlar arasında; geçtiğimiz yıl önce Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ardından Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı'na getirilen ve son olarak da İBB Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak çalışan Ali Ayçiçek de yer aldı.

Ayçiçek'in cep telefonunda, müfettişlerin bulunduğu 'Enderun' isimli WhatsApp grubunda, iBB'deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan önce ve sonra yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

"MURAT ABBAS İŞBİLMEZ BİR ÇOCUKTU"

Geçtiğimiz gün adli kontrolle serbest bırakılan Ayçiçek'in, itirafçı olduğu söylenen ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas için "Murat Abbas'a fazla önem atfetmişler. İşini bilmez bir çocuktu. İtiraf edebileceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama o Maho çok tehlikeli, dünyayı satar." şeklinde bir mesaj paylaştığı saptandı." dediği öğrenildi.

"ADEM SOYTEKİN ÇULSUZDU ŞİMDİ ÇOK ZENGİN MÜTEAHHİTLERDEN"

Ayçiçek'in aynı grupta devamında ise "Dediğim gibi, bir çalışana, çocuğa kurdurulan firmaya bu kadar ihale verilip sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarılması, 3 villa olayı ve Adem Soytekin ismi. Adam çulsuzun tekiymiş. Şimdi çok zengin müteahhitlerden." dediği belirlendi.

"MURAT ONGUN'A HİÇ ACIMAYACAĞIM"

Ayçiçek'in aynı WhatsApp grubuna operasyondan önce ise "Murat Ongun'u alırlar önce, yani o y...a hiç acımayacağım. P... teki. Onlar da yapıyordu, biz yapınca niye sıkıntı oluyor demekten vazgeçip kanunları egemen kılmak şart oldu. Aslında tam da istediğimiz bu değil mi?" şeklinde mesaj attığı da tespit edildi.

  • İBB yolsuzluk operasyonu
  • Rüşvet soruşturması
  • murat ongun

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