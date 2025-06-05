İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik "yurt dışı çıkış yasağı" ile "konutu terk etmeme şeklinde" adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Ali Nuhoğlu

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun 1 ve 4 Haziran'da, Süleyman Atik'in ise 13-30 Mayıs ile 4 Haziran'da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istedikleri, örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı beyanlar aktardıkları öğrenildi.

Süleyman Atik

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Nuhoğlu ve Atik'in "yurt dışı çıkış yasağı" ile "konutu terk etmeme şeklinde" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

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