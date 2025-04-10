İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı olduğu Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Hakimlikçe hakkında "Rüşvet vermek" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama kararı verilen Seyfi Beyaz cezaevine gönderildi.

Beyaz, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıkları bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ta faaliyet yürütüyordu.