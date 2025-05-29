İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Şüpheli Seyfi Beyaz, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından 9 Nisan'da savcılığa verdiği ilk ifadesinde, Beyaz İnşaat ile Bakırköy'deki Capacity AVM'nin arsa sahibi olan Uzman AŞ'nin hissedarı olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nu 2010'dan beri tanıdığını, West Side, Beyaz City, White Corner, Beyaz Rezidans, Beyaz Vadi isimli projeleri yaptığını ancak projelerin hiçbirinde İmamoğlu'yla ortaklığı olmadığını söyleyen Beyaz, "West Side isimli projeyi de M

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İnşaat, M**, U, M** T* isimli firmalar ve hissedarı olduğum Beyaz İnşaat isimli firma yaptı. Adem Soytekin'in resmiyette hiçbir ortaklığı yoktu ancak M* İnşaat'a gayriresmi taşeronluk yaptı. Benim firmamla ortaklığı olmadı. Kendisini 40 seneden bu yana tanırım. İmamoğlu İnşaat'ın işlerini yapardı. Resmi ortaklık yapmadım ancak 3 projemde kaba inşaatı kendisine yaptırdım. İmamoğlu ile yaptığım Park Teras isimli inşaatın kabasını da Adem'e yaptırdık. Burada İmamoğlu'nun bir yönlendirmesi olmadı. Diğer projelerimde de kendi isteğimle taşeronluğu verdim." dedi.

Seyfi Beyaz, Gül İnşaat'ın sahipleri Metin Gül ve Ali Gül ile akraba olduklarını, daha sonra bu şirkete ortak olduğunu belirterek, yaptıkları inşaatlarda Beylikdüzü Belediyesinin kendilerinden haksız talepte bulunmadığını, şüphelilerden Fatih Keleş'i de tanımadığını söyledi.

İKİNCİ İFADESİNDE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEDİ

25 Nisan'da ikinci kez ifade veren Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Beyaz ifadesinde, Vira Projesi ihalesini Gül İnşaat'ın belediyeden aldığını anlatarak, şunları aktardı:

"Gül Proje o dönemde çok fazla yer aldığı için bize burayı beraber yapmayı teklif ettiler. Biz de yasal olarak ortaklık yapabilirsek bu işe gireceğimizi yoksa girmeyeceğimizi söyledik. Projenin yüzde 25'ine ortak olduk. Yapılan daire satışlarından elde edilen gelir önce belediyeye gitmekteydi. Daha sonra bize ödenecekti ancak herhangi bir ödeme yapılmadı. Bir müddet sonra belediyenin SGK borçlarından dolayı daire satışı yapamaz hale geldik. Belediyeden bize 'Projenin tamamını alın.' dediler ve Gül Proje ile oransal olarak (yüzde 25'i bize, yüzde 75'i Gül Projeye ait olacak şekilde) projeyi aldık. Biz projeyi aldıktan sonra önceki satışlardan belediye kasasında olan 4,5 milyon lira tarafımıza iade edilmedi, halen belediyede durmaktadır. Bununla ilgili herhangi bir dava süreci yürütülmemiştir. Ayrıca 1 milyon 800 bin lira harç adı altında belediyeye yatırılmıştır. Ruhsatı vermedikleri için bu parayı yatırmak zorunda kaldık. Normalde söz konusu arazi belediyeye ait kamu arazisi olduğu için harçtan muaftır ancak ruhsat alabilmek için ödedik. Bu husustaki ayrıntıyı Metin Gül bilir."

Bakırköy Belediyesine ait Kartaltepe'deki 7 dönümlük arsayla ilgili olarak 2022'de kat karşılığı inşaat yapmak üzere anlaştıklarını, imar alacakları sırada şüpheli Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün evrakı kadastroya göndertmediğini anlatan Beyaz, "Akyüz ile görüşmeye gittik. Kendisi bize, buranın 2 dönümünün terk olması gerektiğini yoksa projenin yapılamayacağı veya 3 milyon dolar verilmesi gerektiğini söyledi. Kat karşılığı inşaat yaptığımız için bu parayı veremeyeceğimizi söyledik. Akyüz de 'O zaman bu projeyi size yaptırmayız.' dedi." ifadelerini kullandı.

Beyaz, daha sonra Ertan Yıldız'a yönlendirildiklerini, kardeşi Muzaffer Beyaz'ın Yıldız'la görüştüğünü, Yıldız'ın yeniden 3 milyon dolar istediğini ve aralarında tartışma yaşandığını kaydetti.

HASAN İMAMOĞLU'NUN 3 DAİRE ALDIĞI İDDİASI

Ertan Yıldız'ın konuyla ilgili kendileriyle görüşmesi için Süleyman Atik'i görevlendirdiğini aktaran Beyaz, "Süleyman Atik (şüpheli) arayarak, 'Bu projeyi yapmak isterseniz 3 milyon dolar vermeniz gerekiyor.' dedi. Biz ödemeyi kabul etmeyince söz konusu arazinin üçte biri yeşil alan ilan edildi. Bize 'Bu parayı öderseniz yeşil alan statüsünü kaldırırız.' dediler. Böyle bir parayı ödeme gücümüz olmadığını söyleyip inşaattan vazgeçeceğimiz esnada bu sefer bizden belediyenin yanında bulunan ve halen tamamlanmamış haldeki binanın inşaatını tamamlamamızı istediler. Bu hususu mecbur kabul ettik ancak söz konusu işi fatura karşılığı yapabileceğimizi söyledik. Onlar da bunu kabul etti ancak resmi-yazılı herhangi bir sözleşme veya evrak hazırlanmadı. Biz de inşaata zaten başlamamıştık. Söz konusu arazinin yeşil alan statüsü halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Beyaz, WestSide projesinde iskan aşamasında Hasan İmamoğlu'nun kendilerinden 3 daire aldığını öne sürerek, "Bu dairelere ilişkin yapılan ödeme dairenin normal satış fiyatıdır, daha sonra Hasan İmamoğlu ofise gelerek söz konusu bedelleri elden geri almıştır." dedi.

CAPACİTY AVM'YE 197 MİLYON LİRA CEZA

Sahibi oldukları Capacity AVM'nin otopark sorunuyla ilgili Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'na gittiklerini anlatan Beyaz, Ovalıoğlu'nun kendilerine konuyla Ali Rıza Akyüz'ün ilgilendiğini söylediğini kaydetti.

Akyüz'le görüştüklerini anlatan Beyaz, ifadesine şöyle devam etti:

"Durumu ilettiğimizde bize, 'Söz konusu yeri 19 yıldır işletiyorsunuz, biraz da halk faydalansın, burayı bize devredin.' dedi. Bu hususu kabul etmedik ayrıca ortakların tamamı olmadığı için böyle bir şeye tek başımıza karar veremeyeceğimizi söyledik. 'O zaman 5 milyon dolar verin ve vatandaşa bir faydanız dokunsun.' dedi. Bu paranın çok yüksek olduğunu söyledik. Kendisi, eğer otopark belediyeye devredilmez ya da bu para ödenmez ise yapılan imar affının iptal edileceğini söyledi. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini sorduğumuzda, belediye olarak bu yetkilerinin bulunduğunu, Marmara Forum'da da benzer bir durum olduğunu, orada İBB'nin hisseleri aldığını hatta söylediklerini kabul etmez isek binaya ilişkin çürük raporu aldıracaklarını söyledi. Durumu kabullenmeyip oradan ayrıldık."

Şüpheli Beyaz, binanın sağlamlığıyla ilgili İTÜ'den rapor aldıklarını, kısa süre sonra bu kez Ertan Yıldız'ın kendileriyle iletişime geçip 5 milyon dolar istediğini öne sürerek, "Ortaklarla kendi aramızda toplandığımızda artık işin cebren rüşvet almaya dayandığını ve suç duyurusunda bulunmamız gerektiğini konuştuk. Ancak ortaklar arasında karar birliği sağlanamadı. Bu durumla ilgili 1 Ekim 2024'te çalışanımız Serkan S'nin e-devleti üzerinden CİMER'e şikayette bulundum. Biz istenen 5 milyon doları ödemeyince belediye tarafından 197 milyon liralık ceza kesildi. Bu cezaya ilişkin İdare Mahkemesine dava açıp, yürütmeyi durdurma kararı aldık. Ali Rıza Akyüz para isterken bize, 'Kardeşim, geleceğin cumhurbaşkanına yardım etmekten niye geri duruyorsunuz.' gibi cümleleri çok sık kurmaktaydı." diye konuştu.

2019'daki seçimlerden önce Tuncay Yılmaz'ın yanlarına gelerek, Seyrantepe'de bulunan Ekrem İmamoğlu'nun seçim koordinasyon merkezinin kirasıyla ilgili 300 bin lira istediğini, aktaran Beyaz, "Başta itiraz etsek de daha sonra kabul ettik ve kardeşim Muzaffer, Tuncay'a elden bu parayı verdi. Seçimler iptal olunca Tuncay Yılmaz tekrar gelerek bizden para istedi. 'Sürekli böyle para mı vereceğiz?' diyerek, bunu reddettim. O tarihten sonra Ekrem İmamoğlu benimle doğrudan görüşmeyi kesti." ifadelerini kullandı.

14 MAYIS'TAKİ ÜÇÜNCÜ İFADESİ

Şüpheli Beyaz, 14 Mayıs'ta üçüncü kez savcılıkta ifade verdi.

Beyaz ifadesinde, "Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iki defa ifade vermiştim. Cezaevinde bulunduğum dönemde yaşadığım olayların bir kısmını tekrar hatırladım ve bugün Başsavcılığınıza müracaat ederek tekrardan ifade vermek istiyorum." dedi.

İlk ifadesinde Fatih Keleş'i tanımadığını öne süren Beyaz, bu kez önceki beyanlarının aksine şunları aktardı:

"WestSide isimli projede Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesi ve Adem Soytekin'in aracılığıyla bu projenin mermer işlerini bedelinden yüksek fiyatla almıştır. Biz, Soytekin'in M

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* İnşaat'ın dışarıdan ortağı olması ve belediyeyle ilişkilerimizi halletmesi nedeniyle bu durumu kabul ettik. Söz konusu yerin mermer işlerinin Fatih'e verilmesinde Soytekin çok ısrar etti. Beylikdüzü'nde bulunan White Corner, Beyaz City ve Mega Kent isimli AVM'lerimizdeki 7 dükkan, Keleş'in söylemesiyle Beylikdüzü Belediyesine kiralanmıştır. Buralar seçim döneminde ofis olarak kullanılmıştır. Buralara ilişkin kira sözleşmesi yapılsa da tarafımıza herhangi bir ödeme şu ana kadar yapılmamıştır. Kira sözleşmeleri AVM yönetimlerinde bulunabilir. Ticari hayatımız etkilenmesin diye bu zamana kadar buralara ilişkin herhangi bir dava açmadık."

Beylikdüzü'nde toplam 15 proje yaptığını, bunlardan 3'ünün İmamoğlu döneminde olduğunu aktaran Beyaz, "İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istenmesi dolayısıyla o bölgede iş yapmak istemediğim için kardeşime daha önceden anlaştığımız Yakuplu Meydanı civarındaki projeyi yapmak istemediğimi söyledim ve bu işi Adem Soytekin'e devrettik. Buradan iki daire alacaktık ancak bunları da alamadık. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü ardından İBB Başkanı olduktan sonra yaptığımız inşaat işlerinden dolayı sürekli bir şeyler istenmesi dolayısıyla çok rahatsız oldum. Ayrıca İBB'den herhangi bir iş almadım ve bu noktada içinde bulunduğum duruma çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Beyaz, 26 Mayıs'ta savcılıkta dördüncü kez ifade vermek istemesine ilişkin, "Daha önce üç defa ifade verdim. Bildiklerimi anlattım. Ancak bazı olayların üzerinden zaman geçtiği için hepsini o an hatırlamam mümkün değildi. Aklıma gelen diğer olayları da paylaşmak istedim ve bu kapsamda ek ifade talebinde bulundum." değerlendirmesini yaptı.

DÖRDÜNCÜ İFADESİNDE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMEDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinin hatırlatılması üzerine Beyaz, "Örgüt üyesi olmadığımdan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum." dedi.

Beyaz, West Side projesinde iskan alamadıkları için 200 daire sahibinin kendilerine dava açtığını, iskan konusuyla ilgili Soytekin'le görüştüklerini belirtti.

Şüpheli Beyaz, ifadesine şöyle devam etti:

"İskan alamadığımızı kendisine söyledik. O da (Adem Soytekin) '3 milyon lira verirseniz iskanınızı alırım.' dedi. Daha önce kendisine bu konudan dolayı daire vermek zorunda kalmıştık. Ancak buna rağmen iskanımız verilmedi. Mağdur edildik. Arsa sahibi ve daire sahiplerinin baskısına maruz kaldık. Elektrik, su gibi abonelikler yapılamadı. Trafoda yangın çıktı. Su olmadığı için can ve mal güvenliği tehlikeye düşmüştü. Adem, bu parayı vermememiz halinde iskan alamayacağımızı belirtti. Adem'le bu süreçte görüşen kişi Oktay H'dir. Bunun üzerine ortaklarla görüşme yaptık. Talebi kabul ettik ve 3 milyon lirayı KDV'siyle birlikte Adem'e ödedik. Ortaklardan İsa Ü. parayı resmi olarak çıkarabileceğimizi, bunun için de Adem'in fatura kesmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 3 milyon 540 bin liralık fatura kesildi. Bunları dosyaya ibraz edeceğim. Bu ödemenin üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra Oktay H. beni aradı. 'Adem'le görüştüm, iskanı vermiyorlar, bir de sen görüş.' dedi. Adem'in bir kafede görüşmek için beni beklediğini söyledi. Oraya gittim. Adem'le otururken Veysel E'yi çağırdı. Hatırladığım kadarıyla Veysel E. o dönem belediye başkan yardımcısıydı. Kendisiyle bu zamana kadar bir defa görüştüm. Bu görüşmede Veysel 100 bin lira talep etti. Parayı vermemiz halinde iskanı vereceğini söyledi. Teklifini kabul ettim. 1-2 gün içerisinde bu para, Oktay H'nin muhasebecisi aracılığıyla Soytekin'e teslim edildi. Parayı teslim ettikten iki gün sonra da iskanımızı aldık."

Basın Express'te Soytekin'in, E

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isimli firmayla ortak yaptığı C* isimli projenin ortaklarından birinin Mehmet Murat Çalık olduğunu birkaç kişiden duyduğunu belirten Beyaz, "Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. İnşaat işiyle uğraşan birçok kişi benzer muameleye maruz kalmıştır. Belediyelerin çalışma yöntemi bu şekildedir. Talepleri karşılanmazsa iskan ve ruhsat süreçlerini sonuçlandırmazlar. Kimse de belirtilen bu tutarları kendi isteğiyle vermek istemez." ifadelerini kullandı.