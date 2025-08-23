İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan B.K., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ayrıntılı ifade verdi. B.K., ifadesinde Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile olan ilişkilerini, para işlerini yöneten Başak Tatlı'nın rolünü ve şirketler üzerinden yürütülen hukuksuz işleri anlattı. B.K., firari Emrah Bağdatlı'nın ofisine çantalarla para geldiğini ve çıktığını söyledi.

ARTIK BÜYÜK İŞLERE BAK

Eski bir medya çalışanı olduğunu belirten B.K., Murat Ongun'un 2001-2005 tarihleri arasında Habertürk kanalında eski müdürü olduğunu belirtti. 2024'te iş görüşmesi için Murat Ongun ile buluştuğunu anlatan B.K., "Ongun bana küçük işlerle çekimle ilgilenme, daha büyük işlere bak" diyerek, kendisini Medya AŞ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdiğini ifade etti. Emrah Bağdatlı ile Gümüşsuyu'ndaki ofisinde buluştuğunu ve burada işe başladığını kaydeden B.K., "3-4 ay boyunca elden aylık 100 bin TL verdiler. Ofiste çantalarla nakit para giriş-çıkışı oluyordu. Bağdatlı, Doğuş Ürün Pazarlama isimli bir şirketi satın almamı istedi. Bu süreçte Başak Tatlı ile de tanıştırıldım" dedi.

SUNUMA EKREM İMAMOĞLU GELDİ

Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un bir 'hayalini' kendisiyle paylaştığını anlatan B.K., YouTube üzerinden spor, magazin ve haber kanalı almak istediklerini, bunun için Nuts Spor isimli bir kanalın satın alınması için görüşmeler yürüttüklerini iddia etti. Kanal için toplantı yaptıklarını anlatan B.K., "Emrah Bağdatlı ile birlikte Ongun'un yanına gittik. Sunuma Ekrem İmamoğlu da geldi. Murat Ongun kanal hakkında bilgi vererek, kanalın 100 bin dolara satın alınabileceğini söyledi. Kanalın borcu çıkması üzerine almaktan vazgeçtiler" dedi. Emrah Bağdatlı'nın KİPTAŞ'tan 2 milyonluk bir ihale aldığını anlatan B.K., Medya AŞ'den 64 milyon 700 bin liralık ihaleye ilişkin evrakları imzaladığını, hakediş ödemelerinin Başak Tatlı ve Büşra Türkay tarafından yönlendirildiğini aktardı.

BÜTÜN SIRLAR BİLGİSAYARDA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çalıştığı iş yerinde ilginç bazı olaylar yaşadığını anlatan B.K., "Ofise girmek istediğim sırada Yaren Duru'nun bilgisayarında çalıştığını, (Şirketin para işlerini yöneten) Başak Tatlı'nın kapıyı tuttuğunu gördüm. Zorla içeri girdim; Yaren bilgisayarını kapattı. Yaren'in kendisine, 'Emrah Bey yurt dışında şirket kuruyor, İngilizce sunum hazırlıyorduk, kimse bilmesin diye sakladık' dediğini aktardı. B.K. "Başak Tatlı ne olur ne olmaz diye bilgisayarını komşusuna bıraktı. Bilgisayarda Bağdatlı'ya ve diğer şirketlere ait bilgiler olduğunu düşünüyorum" dedi.

'MESAJLARI SİLİN' UYARISI

B.K., süreç boyunca Başak Tatlı, Büşra Türkay ve Yaren Duru'nun defalarca telefonunu temizlemesini, Emrah Bağdatlı ile olan mesajları silmesini istediğini, bir süre sonra bu mesajları sildiğini, ancak bazı ekran görüntülerini sakladığını söyledi.

