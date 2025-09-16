İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi.

Dosya çerçevesinde alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu eylemler neticesinde elde edilen menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılan Şahan'ın ifadesi savcılık tarafından alındı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARDIMCISI FİRAR ETTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Resul Emrah Şahan döneminde Belediye Başkan yardımcısı olarak görev yapan ve hakkında birçok rüşvet ve irtikap iddiası bulunan Hakan Karademir'in, Şahan'ın ifadesinin alınmasının ardından yurt dışına firar ettiği tespit edildi.