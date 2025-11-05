Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin, cezaevinde yeniden ifade verdi. Soytekin, İmamoğlu'nun kurduğu sistemin 2019'dan 2025'e kadar işleyişini, teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını detaylı belgelerle anlattı. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığına tek tek bildirdi.

Beylikdüzü döneminde müteahhitlerden alınan daire ve çeklerin "havuz" sistemiyle toplandığını, her altı ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile hesap yapıldığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Soytekin ifadesinde "Özellikle 11. Mahalle'de 4 daireyi kendi söyledikleri kişilere devrettim. Kuğulu Park'ın işletmecisi olarak bildiğim kişilerin Beylikdüzü'ndeki park bahçe ihalelerine girmemelerine karşılık bu şahıslara devredildi. Bu kişilerin yerine bu ihalelere Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olan Soner Yolal sokuldu. Beylikdüzü sürecinde tarafıma devredilmiş, benimle alakası olmayan ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildirdim" dedi.

Tehditlere de maruz kaldığını anlatan Soytekin "Uğur Güngör bunlardan bir tanesidir. Kendisi bana dairelerimi aldın, benim işlerim belediyeden hallolmuyor diye tepki gösterdi." ifadesini kullandı.

Soytekin şunları söyledi: "Ben daire seçme görüşmelerine gittiğimde rüşvet pazarlıkları çoktan hallolmuş, ne kadarının daire, ne kadarının nakit olacağı kararlaştırılmış oluyordu. Ben de ister istemez Fatih Keleş'in beni gönderdiği müteahhitlere Ekrem İmamoğlu'nun adıyla gidiyordum. Hakkımda verilen ifadelerde Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi yokmuş gibi bu rüşvetlerin verildiğini gördüm. Bu ifadeleri veren müteahhitlerin Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma gayretine girdiklerini düşünüyorum."

2021'de yapılan bir seyahatte "hafriyat protokolünün" detaylarını öğrendiğini belirten Soytekin, Fatih Keleş ve Mehmet Pehlivan ile hesap gördüğünü yaklaşık 1.2 milyon dolar alacaklı çıktığını ve 430 bin doların kendisine teslim edildiğini söyledi.

Soytekin, "2022 yılında Murat Gülibrahimoğlu'nun talebiyle, fatura kesmeden yapılan işlerin KDV'sini yansıtma faturası olarak kestim. Paralar resmi hesaptan bana geldi, çekip nakit olarak Gülibrahimoğlu'na geri verdim. Paralar bana çoğunlukla Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş ve yeğeni Murat Keleş tarafından getiriliyordu." dedi.

KİM NE YAPTI, NE ALDI?

Fatih Keleş: Rüşvet tahsilatı ve para akışını yönetti.

Tuncay Yılmaz: Hesap tutan, ödemeleri takip eden kişi oldu.

Murat Gülibrahimoğlu: Fatura ve vergi kalkanı oluşturan, sisteme "yasal görünüm" kazandıran aracıydı.

Hüseyin Köksal & Murat Kapki: Reklam ve pazarlama üzerinden para trafiğini kontrol eden isimlerdi.

Emrah Bağdatlı: Yeni dönemde öne çıkan "paravan iş adamı."

