Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aynı, danışman Fatih Keleş gibi, İmamoğlu'nun rüşvet havuzunun kuryesi olduğu ortaya çıktı. İş insanı Ali Nuhoğlu, son ifadesinde 'Ahmet' ismiyle geçen Şahin'e rüşveti İBB'nin şantiyesinde dolar olarak verdiğini söyledi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Ali Nuhoğlu bir bomba daha patlattı. 4 Haziran 2025'teki ifadesinde, 2024'e ait ödemeleri 'Ahmet' isimli bir şahsın elden aldığını beyan eden Nuhoğlu, 6 gün önce, 20 Haziran'da verdiği ifadede ise bu şahsın Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin olduğunu beyan etti. Nuhoğlu, Şahin'in, İBB iştirak ihalelerinde yer alan firmalardan, elden döviz cinsinden para aldığını iddia etti. Nuhoğlu'nun ifadesi, Ahmet Şahin'in de eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun kirli havuzuna para taşıyan bir kurye olduğunu ortaya koydu.

Ali Nuhoğlu

ŞANTİYEDE TESLİMAT

Yeni Şafak'ın haberine göre, 25 Temmuz 2024'te banka hesabından 520 bin doların Mehmet Gufran tarafından çekildiğini belirten Nuhoğlu şunları söyledi: Çalışanım Oğuz Kaan Demircioğlu'na teslim edilen bu para, Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB hizmet binası şantiyesinde Ahmet Şahin'e teslim edilmiştir. Şirket kayıtlarımda paranın Ahmet Şahin'e teslim tarihi 2 Ağustos 2024 olarak gözükmektedir. HTS kayıtlarından Oğuz Kaan ile Ahmet Şahin'in bir araya geldikleri görülecektir. Önceki ifademde tarihlerde hata olduğunu görünce, şirket kayıtlarımda araştırma yaptım. Paraların çekildiği tarihleri tespit ettim. Yine para teslimini yapan çalışanlarımla görüştüm. Tarihleri netleştirmeye çalıştım. Para teslimleri bankadan çekildiyse aynı gün ya da birkaç gün sonradır. Şirket kasasından alındıysa aynı gün veya birkaç gün içerisindedir.

Nuhoğlu, 21 Kasım 2024 tarihinde 1 milyon dolar tutarındaki başka bir ödemenin yine aynı adreste Ahmet Şahin'e teslim edildiğini anlattı.

HTS KAYITLARI İFADELERİ DESTEKLİYOR

Nuhoğlu'nun ifadelerinde adı geçen ödemelere ilişkin banka dekontları, para transfer zincirleri ve tanık beyanları da dosyaya eklendi. Nuhoğlu, ilgili ödemelerin teslimatlarını gerçekleştiren çalışanlarının tanık olarak dinlenebileceğini belirtti. Nuhoğlu'nun ifadesinde, 28 Temmuz 2022 tarihinde 640 bin doların, 9 Ağustos 2022 tarihinde ise 700 bin doların bankadan çekildiğini ve çalışanı Erkut Elitaş tarafından İBB Sosyal Tesisleri'nde Zafer Keleş'e teslim edildiğini anlattı. 700 bin dolarlık ödemeye ilişkin dekontu da dosyaya sundu. Nuhoğlu, aynı tarihte 466 bin dolar ile 30 bin doların farklı noktalarda Zafer Keleş'e teslim edildiğini belirterek, "Bu teslimlere ilişkin dekont bulunmamakla birlikte HTS kayıtlarıyla teslim noktaları tespit edilebilir" dedi.

DEKONTLAR DOSYADA

Nuhoğlu, 18 Mart 2024 tarihinde bankadan çekilen 2 milyon dolardan 1,5 milyon doların, çalışanı Furkan Remzi Ceylan aracılığıyla Beylikdüzü'ndeki ofisinde İbrahim Bülbüllü'ye teslim edildiğini ifade etti. Bu görüşmenin Fatih Keleş'in yönlendirmesiyle yapıldığını belirten Nuhoğlu, "İbrahim Bülbüllü'nün numarasını Fatih Keleş'ten aldım. Parayı götüren Furkan Ceylan'dı" şeklinde konuştu. Aynı tarihte Trend İnşaat üzerinden 66 milyon TL'lik bir aktarım yapıldığı, bu tutarın Nuhoğlu'nun hesabına geçtikten sonra 2 milyon dolara çevrildiği ve bankadan çekildiği tespit edildi. Dekont dosyaya eklendi.

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