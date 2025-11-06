İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1198
  • EURO
    48,7029
  • ALTIN
    5392.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'deki yolsuzlukta yeni perde! 5 gazeteciye yurt dışı yasağı
Güncel

İBB'deki yolsuzlukta yeni perde! 5 gazeteciye yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeleri alınan Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Ruşen Çakır, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 08:36 - Güncelleme:
İBB'deki yolsuzlukta yeni perde! 5 gazeteciye yurt dışı yasağı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde gazeteciler Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Emniyete gönderilen talimat yazısında, şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın soruşturma kapsamında "yalan bilgiyi alenen yayma" ile "bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında sosyal medya ve açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ve suç örgütünün lehine paylaşımları tespit edildiği aktarılan yazıda, örgütün basın ayağını yürüten örgüt yöneticisi Murat Ongun ve onun emir, talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'yla birliktelikleri, MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde bulunan haklarındaki iddialar kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması ve evrakın acele gönderilmesinin istendiği belirtildi.

Şüpheliler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın, ifadelerinin alınmasının ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüpheli Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadesi ise yurt dışında olduğu için alınamadı.

  • Şaban Sevinç
  • Yavuz Oğhan
  • Batuhan Çolak

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.