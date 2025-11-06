İBB'deki yolsuzlukta yeni perde! 5 gazeteciye yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde gazeteciler Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Emniyete gönderilen talimat yazısında, şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın soruşturma kapsamında "yalan bilgiyi alenen yayma" ile "bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında sosyal medya ve açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ve suç örgütünün lehine paylaşımları tespit edildiği aktarılan yazıda, örgütün basın ayağını yürüten örgüt yöneticisi Murat Ongun ve onun emir, talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'yla birliktelikleri, MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde bulunan haklarındaki iddialar kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması ve evrakın acele gönderilmesinin istendiği belirtildi.

Şüpheliler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın, ifadelerinin alınmasının ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüpheli Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadesi ise yurt dışında olduğu için alınamadı.