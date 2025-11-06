İSTANBUL 20°C / 14°C
  İBB'deki yolsuzlukta yeni perde! İfadeleri alınacak
Güncel

İBB'deki yolsuzlukta yeni perde! İfadeleri alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.

6 Kasım 2025 Perşembe 08:36
İBB'deki yolsuzlukta yeni perde! İfadeleri alınacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

  • Şaban Sevinç
  • Yavuz Oğhan
  • Batuhan Çolak

