İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'ya götürdüğü 45'i gazeteci 73 kişilik heyetin lüks gezisi gündem oldu. Seçim kampanyasında "İsrafı bitirdik" sloganı atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinde 5 yıldızlı lüks otel Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da ki konaklama ve özel uçak kiralama harcamaları büyük tepki çekti.

KÜLTÜR A.Ş. KAZANDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Belediyelere israf genelgesi yayınlayacağız. Her kuruş sosyal belediyecilik için, yoksullar için, dezavantajlı gruplar için harcanacak" açıklamasını yaptığı günlerde İBB'nin 'muhtelif turizm organizasyonları ve tanıtım' için ihale açtığı ortaya çıktı. 22 Nisan 2024 günü sonuçlanan ihaleyi 160 milyon 871 bin 250 TL bedelle İBB'nin iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. kazandı.

BİNLERCE EŞANTİYON

İhalede talep edilen eşantiyonlar da dik- kat çekti. 5 bin tişört, 7 bin 500 yağmurluk, 2 bin powerbank, 2 bin USB bellek, bin magnet, 2 bin 500 ter- mos yer aldı. Ayrıca 20 bin teneke kutulu kahve, 2 bin kutu lokum, 10 bin 500 hediye seti de talep edildiği görüldü.

460 UÇAK BİLETİ 500 OTEL KONAKLAMA

İhalede 260 adet yurtdışı, 200 adet ise yurtiçi uçak bileti, 500 otel konaklama, 10 gezi teknesi temini şartları yer aldı. Otellerin 5 veya 4 yıldızlı olması gerektiği de şartnamede belirtildi.

ROMA GEZİSİ İÇİN Mİ?

Nisan ayında yapılan ihale akıllara İmamoğlu'nun 45 gazeteciye düzenlediği lüks Roma gezisini getirdi. İhalenin içinde yer alan yurtdışı 5 yıldızlı otel ve uçak bileti kalemleri "Gazeteciler bu ihale bütçesi ile mi Roma'ya götürüldü?" sorusunu gündeme getirdi.

İSRAFLA MÜCADELE AFİŞTE KALDI!

İhalede yer alan taleplerin listesi 'israf' söylemlerini hatırlattı. İmamoğlu seçim kampanyasında 'İsrafı bitirdik' afişleri astırmış; bunun için bir ay içinde 230 milyon TL harcandığı iddia edilmişti.

İMAMOĞLU: YADIRGANACAK BİR ŞEY YOK

İBB Başkanı İmamoğlu, 'Roma seyahati'ne ilişkin konuştu. İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecilerin de katıldığı bir organizasyon düzenlediklediğini söyleyen İmamoğlu, "Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir daha yapmayız" ifadesini kullandı.