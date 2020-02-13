IHA 13.02.2020 15:15 - Güncelleme: 13.02.2020 15:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından mazbata aldıktan sonra ilk icraatı çay ocağına giderek senaryo olduğu sonradan ortaya çıkan bir hareketle yemekhanede musakka kendisine ise antrikot hazırlandığını söylenmesi üzerine antrikotun iptal edilerek tek tip yemek emri vermisi olmuştu.

İstanbul’un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna “çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot” hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti. Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.

Vatandaşın birçoğunun ilk defa ismini duyduğu mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı. Listede antrikot’un da bulunması “İBB’deki antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı şeklinde yorumlandı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi” adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi. Bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldığı öğrenildi. İhale maddesinde Yüklenici firma tarafından her seferinde en az 100, en fazla 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan yemek organizasyonlarında antrikot yemek menülerinde önemli bir yeri kapsıyor.