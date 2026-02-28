İSTANBUL 8°C / 4°C
  İBB'den Arnavutköy'de çamur esareti... Hafriyat sürücüleri isyan etti
Güncel

İBB'den Arnavutköy'de çamur esareti... Hafriyat sürücüleri isyan etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan İBB'ye ait döküm sahasında yağış sonrası oluşan çamur nedeniyle hafriyat kamyonları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerce trafikte bekleyen kamyonlar nedeniyle yolda zaman zaman çift şeritli yoğunluk yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Saatlerce beklediklerini belirten harfiyat kamyonu şoförü Engin Şahin, yaşanan duruma tepki gösterdi.

28 Şubat 2026 Cumartesi 10:05
İBB'den Arnavutköy'de çamur esareti... Hafriyat sürücüleri isyan etti
Arnavutköy Boluca Mahallesi'nde bulunan İBB'ye ait döküm sahası çevresinde özellikle yağışlı havalar sonrasında hafriyat kamyonu yoğunluğu caddeyi kullanan diğer araç sürücülerine ve kamyon şoförlerine oldukça zor anlar yaşatıyor.

Zaman zaman tamamen kapanan caddede vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. İddiaya göre yağmurlu havanın ardından döküm sahası içinde oluşan yoğun çamurlaşma, kamyonların ilerlemesini zorlaştırdı. Döküm yapmak için alana girmek isteyen binlerce hafriyat kamyonu Boluca-İhsaniye yolu arasında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zaman zaman çift şeritte bekleyen kamyonlar, aynı güzergâhı kullanan diğer sürücülere de zor anlar yaşattı. Sollama yapmak isteyen araçların riskli manevralar yaptığı görülürken, oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Bazı anlarda yolun tamamen durma noktasına geldiği görüldü.

Oluşan trafik yoğunluğu Bolluca-İhsaniye yolu arasında trafiğin tamamen kapanmasına neden oldu. Binlerce hafriyat kamyonunun oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki trafik havadan görüntülendi.

"SABAHTAN BERİ 1 SEFER BOŞALTAMADIK"

Saatlerce beklediklerini belirten hafriyat kamyonu şoförü Engin Şahin, yaşanan duruma tepki göstererek şunları söyledi, "Şimdi saat 08:30'dan beri bekliyoruz. Şu an bir sefer daha yeni. Bir sefer sabah yüklendim, sabahtan beri bir sefer daha boşaltamadık. Daha da gidemedik. Hepsi çamur olmasından dolayı kaynaklanıyor."

