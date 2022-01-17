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Güncel

İBB'den Ayasofya skandalı! Tepki çeken ifade düzeltildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılmıştı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sitesinde yer alan 'İstanbul'u Seyret' sekmesinde, Ayasofya hala müze olarak gösterildi. Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine 'Ayasofya Müzesi' ifadesi 'Ayasofya-i Kebir Camii' olarak düzeltildi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:09 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:36
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İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 89 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.

İBB'NİN SİTESİNDE 'AYASOFYA MÜZESİ' OLARAK YER ALIYOR

86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi istanbuluseyret.ibb.gov.tr'de müze olarak yer alıyor.

FOTOĞRAFLAR CAMİ KARARINDAN ÖNCESİNE AİT

Albümde yer alan karelerde Ayasofya'nın iç mekanlarıyla camii olduğuna dair hiçbir karenin olmaması da dikkat çekti.

TEPKİLER ÜZERİNE DÜZELTİLDİ

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine "Ayasofya Müzesi" ifadesi "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak düzeltildi.

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