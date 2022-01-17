İBB'den Ayasofya skandalı! Tepki çeken ifade düzeltildi

İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 89 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.
86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi istanbuluseyret.ibb.gov.tr'de müze olarak yer alıyor.
Albümde yer alan karelerde Ayasofya'nın iç mekanlarıyla camii olduğuna dair hiçbir karenin olmaması da dikkat çekti.
Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine "Ayasofya Müzesi" ifadesi "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak düzeltildi.