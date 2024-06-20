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Güncel

İBB'den bayram fırsatçılığı! Sessiz sedasız Halk Ekmek'e fahiş zam yaptılar

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı. Sessiz sedasız yapılan fahiş zamma vatandaşlar tepki gösterirken Halk Ekmek'in fiyatı 5 TL'den 8 TL'ye yükselmiş oldu.

İHA20 Haziran 2024 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
İBB'den bayram fırsatçılığı! Sessiz sedasız Halk Ekmek'e fahiş zam yaptılar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.'de Kurban Bayramının ardından normal ekmeğe yüzde 60 oranında zam yaptı.

Yapılan son zam ile birlikte 5 liraya satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi.

Gerçekleştirilen zamdan önce herhangi bir duyurunun yapılmaması ise vatandaşlar tarafından tepki çekti.

"EKMEĞE ZAM GELDİĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Vatandaş halk ekmeğine gelen zamdan haberinin olmadığını belirterek, "Zamlara alıştık artık. Zam olacağından da haberimizin olmasına gerek yok, alıştık zaten. Ekmeğe bile zam gelmiş. Bu ekmeğe zam geldiğinden haberim yoktu. 2 ekmeği 10 liraya alıyordum, şimdi 16 liraya aldım. Yüzde 60-70 zam gelmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

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