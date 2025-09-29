İstanbul'da Kadıköy'den başlayıp Tuzla'ya kadar uzanan yaklaşık 45 km uzunluğundaki sahil bandına güzellik katan palmiye ağaçları, bakımsızlık nedeniyle bir bir çürümeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki alanda binden fazla palmiyeden en az 100'ünün çürüme ve hastalık nedeniyle kesildiği ortaya çıktı.

VİTAMİNİ BİLE EKSİK OLMAZDI

Konuyu gündeme getiren AK Parti İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, yüzlerce palmiye ağacının daha kesilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. AK Parti'nin İBB döneminde palmiyelerin bakımlarının eksiksiz yapıldığını ve özel vitaminler enjekte edildiğini söyleyen Yıldız, "2019 yılından sonra CHP'li İBB yönetimi bu ağaçların bakımlarını aksatmaya başladı. Daha sonra hiç yapmamaya başladı ve çürümeye terk edildi. İsBike bisikletlerinin ardından şimdi de çürüme sırası palmiyelere geldi" dedi.

SÖZDE YEŞİL DOSTUYDULAR

AKŞAM'a konuşan Yıldız, Anadolu Yakası'ndaki sahil şeridinden yaklaşık 20 yıldır palmiye ağaçlarının olduğunu belirterek, "Pendik ve Kartal bölgesinde çürümeden dolayı sıkça bu palmiyeler kesilmeye başlandı. Palmiyelerin bakımsızlıktan gövdesinden otlar fışkırmış durumda" dedi. Ağaçlarda yoğun rutubet olduğunu da anlatan Yıldız, "Muhtemelen birkaç yıla sahil bandında bu ağaçlardan hiç kalmayacak. Hani yeşil yanlısıydınız, hani yeşil dostuydunuz. Dost böyle mi olur?" ifadelerini kullandı.

SONLARI BİSİKLETLER GİBİ OLMASIN

İBB tarafından 2019'da hizmete alınan 'İsBike'de uzun süredir kullanılmadığı için yüzlerce bisikletin çürümeye terk edildiğini hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Onlarca bisikleti kaderine terk eden İBB yönetimi, istiflenen bisikletlere herhangi bir bakım onarım çalışması yapmadı. 300 istasyon ve 3 bin bisiklet 2-3 ayrı alanda toplandı. Hava şartları, sıcak-soğuk farkı, nem derken bisikletler çürümeye başladı. Sahildeki istasyonlar da parçalanmış, kablolar dışarı çıkmış, cihazlar hasar görmüş durumda. Şimdi çürüme sırası palmiye ağaçlarına geldi.