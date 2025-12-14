İSTANBUL 12°C / 6°C
  İBB'den doğa katliamı! Balıklar çamurda can verdi
Güncel

İBB'den doğa katliamı! Balıklar çamurda can verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Bolluca Mavi Göl, İBB'nin dolgu çalışmaları sonucu neredeyse tamamen kurudu. İBB'nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor

İHA14 Aralık 2025 Pazar 10:24
İBB'den doğa katliamı! Balıklar çamurda can verdi
Arnavutköy'de bulunan Bolluca Mavi Göl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu alanına çevrilmesiyle su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu. Toprak dökümü nedeniyle göl balçığa dönerken, binlerce balığın çamur içerisinde can çekiştiği anlar gölde çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu.

Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi. Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi verdi.

İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.

