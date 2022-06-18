İBB'den Emirgan'da ağaç katliamı! Giriş yasak, kıyım serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engel tanımadan ağaç katliamına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde 112 tarihi çınar ağacını "hastalandı" diyerek kökünden kesen belediye ekipleri, bu defa İstanbul Sarıyer'deki Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kökünden kesmeye başladı.

ACIMADAN KESİYORLAR

Sabah'ın haberine göre, ağaç katliamı büyük tepki toplarken, 200'e yakın ağacın kesilmesi için başlatılan çalışmaların izinsiz olarak gerçekleştiği öğrenildi.

Diğer taraftan İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, 54 ağacın izinsiz kesildiği gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Park Bahçeler birimine 9 bin 256 liralık idari para cezası kesti.

Ancak kesilen cezaya rağmen korudaki ağaç katliamı devam etti. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Emirgan Korusu'nda yapılan katliamın gündeme gelmesi sonrasında kesilmiş ağaçların ortadan kaldırılması için burgulu ve vidalı iş makinesi ile toprağa gömülü olan kısımlarının oyularak yerinden söküldüğü ve üzerinin toprakla örtüldüğü görüldü.

BASINA ENGEL OLDULAR

*Diğer taraftan yapılan ağaç katliamını kamuoyundan gizlemeye çalışan İBB yönetimi, koruluğa basın mensuplarının girişini de yasakladı.

*Ağaçların, kuruduğu için tehlike arz ettiği gerekçesiyle kesildiği ifade edilirken, daha önce Beşiktaş'taki tarihi ağaçların katledilmesinde olduğu gibi gerekli izinlerin alınmadığı ve bilimsel hiçbir analizin yapılmadığı öğrenildi.

*Emirgan Korusu'nda kesilen ağaçları gören vatandaşlar ağaçların tedavi edilmesi yerine kökten kesilmesine üzüldüklerini dile getirdiler.