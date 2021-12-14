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İBB'den Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanına müdahale! Zabıtalar zorla platformu yıktı

İBB zabıtaları, Esenler Belediyesi'nin Esenler Dörtyol Meydanı'nda etkinlik için kurduğu platformu yıktı.

HABERİN
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14 Aralık 2021 Salı 16:16 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 16:59
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İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, Esenler Belediyesi'nin Esenler Dörtyol Meydanı'nda, Uluslararası Dünya Çay Günü etkinliği için kurduğu stantları yıktı.

Uluslararası Dünya Çay Günü'nde ücretsiz çay ikramının yapılacağı stantlar, Esenler Belediyesi sorumluluk alanında bulunuyordu. İBB zabıta ekiplerinin stantları zorla kaldırması gerginliğe sebep oldu.

Emniyet güçleri, Esenler Belediyesi'nin mülkiyetine zorla müdahale eden İBB zabıtasına müdahale etti.

aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, olayın bir provokasyon olduğuna dikkat çekerek, 'Her yönüyle incelenmeli' çağrısı yaptı.

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