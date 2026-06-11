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  • İBB'den öğrencilere yurt darbesi! Fahiş zam kararı aldılar
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İBB'den öğrencilere yurt darbesi! Fahiş zam kararı aldılar

İBB Meclisinde yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine yüzde 35 zam yapılması teklifi, AK Parti'nin 'hayır' oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Böylelikle aylık 2 bin 850 lira olan ücret, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya çıkarıldı. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
İBB'den öğrencilere yurt darbesi! Fahiş zam kararı aldılar
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İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi.

Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

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