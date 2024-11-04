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İBB'den Gülhane Parkı'nda ağaç katliamı! Dolmabahçe'nin ardından şimdi de...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gülhane Parkı'ndaki 50 ağacı keserek katletti. İBB'nin 29 Ekim'den önce de Dolmabahçe ve Gazi Parkı'nda da ağaçları kestiği öğrenildi.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
İBB'den Gülhane Parkı'nda ağaç katliamı! Dolmabahçe'nin ardından şimdi de...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gülhane Parkı'ndaki 50 ağaç kesildi.

İBB tarafından Gülhane Parkı'ndaki bazı ağaçlar kesildi. Toplam 50 ağaç kesilirken, ağaçların çürük olduğu iddia edildi. 29 Ekim'den önce de Dolmabahçe ve Gazi Parkı'nda ağaçların kesildiği öğrenildi.

Gülhane Parkı'na gelen Ramazan Özcan adlı vatandaş, "Ağaçları muayene ediyorlar, ağaçlara bir şey yapıştırıyorlar. Bu ağacın içinin boş olduğunu tespit ediyorlar. 'Bu ağaç insanlara zarar verir' dediler. Ağaçları kestiklerinde gördüm, ağaçların içi bomboş. Ben Gülhane Parkı'na ufak yaşlardan beri gidip geliyorum. Benim buraya ilk geldiğim zamanlarda burada ağaçlar, hayvanlar, kuşlar vardı. O zaman ben iki buçuk lira para verip giriyordum" şeklinde konuştu.

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