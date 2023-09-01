İBB'den Haliç aldatması! Reklamda başka gerçekte başka

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Tramvay hattının son etabının açılışı için bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filminde Haliç'in masmavi gözükmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gerçekte kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken reklam filminde masmavi gözüken haliç zaman zaman çevresinde koku nedeniyle durulamayacak hale geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabında çekilen reklam filmini "Haliç Tramvayı 30 Ağustos'ta Eminönü'ne kavuşuyor" başlığı ile yayınladı. Reklam filmi içerisinde haliçte dip temizliği yapılan alan mavi renkte gösteriliyor. Ancak daha öncede birçok kez kirlilik nedeniyle gündemde olan haliç normalde balçık nedeniyle siyaha büründüğü gözüküyor.