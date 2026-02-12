İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,652
  • EURO
    51,9206
  • ALTIN
    6923.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'den iftar menü fiyatlarına zam: Artış oranı yüzde 27'yi aştı
Güncel

İBB'den iftar menü fiyatlarına zam: Artış oranı yüzde 27'yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, belediyeye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menülerine zam yapıldı. Yeni fiyatlar, kararın imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 21:46 - Güncelleme:
İBB'den iftar menü fiyatlarına zam: Artış oranı yüzde 27'yi aştı
ABONE OL

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının da 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi.

Zamlı tarife, imzalandığı andan itibaren geçerli olacak.

  • ramazan menüsü
  • İBB zam

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.