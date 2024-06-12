İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3156
  • EURO
    35,0916
  • ALTIN
    2422.91
  • BIST100
    10165.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'den İSPARK'a yüzde 35'e varan zam! 1 saatlik ücret belli oldu
Güncel

İBB'den İSPARK'a yüzde 35'e varan zam! 1 saatlik ücret belli oldu

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. 1 saatlik otopark ücreti 52 TL'den 70 TL'ye yükseltildi.

12 Haziran 2024 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
İBB'den İSPARK'a yüzde 35'e varan zam! 1 saatlik ücret belli oldu
ABONE OL

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. 1 saatlik otopark ücreti 52 TL'den 70 TL'ye yükseltildi.

İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren 'Revize Ücret Tarifesi' oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.