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İBB'den 'itfaiye eri' yalanı! Gerçek bakın ne çıktı?

Bakanlığın açıkladığı İstanbul itfaiye eri rakamlarının doğru olmadığını iddia eden Murat Ongun'u, İBB personel raporu yalanladı.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:03 - Güncelleme:
İBB'den 'itfaiye eri' yalanı! Gerçek bakın ne çıktı?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi'nin "Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi" açılışında yaptığı konuşmada, itfaiye eri alımlarının engellendiğini iddia ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 4 yıl önce 2 bin 300 itfaiye eri için yaptıkları izin başvurusuna onay çıkmadığını söylemişti.

1007 İTFAİYECİ ALINDI

İmamoğlu'na cevap Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan'ı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, katıldığı bir törende İmamoğlu'nun iddialarının doğru olmadığını belirterek "2019'da itfaiye personel sayılı 4 bin 263. 2024 itibarıyla İstanbul'da 140 bin nüfus arttı personel sayısı 4 bin 642'ye yükseldi. Bugün İBB'nin itfaiye personel sayısı ülke ortalamasının üzerinde. Buna rağmen 2019'dan bugüne kadar İstanbulumuza tam bin 7 itfaiye eri alımı için izin vermişiz" dedi.

BİLGİYİ DE YANLIŞ VERDİ

Bakan Kurum'un açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Keşke 4 bin 642 itfaiye personelimiz olsaydı" diyerek Kurum'un verdiği rakamların doğru olmadığını iddia etti. Ongun 2019'da İstanbul'daki itfaiye eri sayısının 2 bin 254, 2024'te de 2 bin 739 olduğunu öne sürdü. Ongun'un rakamlarını 2023 İBB personel istihdam sayıları raporu yalanladı. Raporda, Anadolu yakasında 1447, Avrupa yakasında ise 2166 olmak üzere toplam 3 bin 613 itfaiye personeli olduğu belirtildi.

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