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İBB'den kentsel dönüşüm fiyaskosu! Tek bina bile 6 yıldır bitmedi

23 Nisan depremlerinin ardından İstanbul'da kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı ancak İBB konut stokunu yenilemede sınıfta kaldı. İstanbul'da 2019'dan beri kent genelinde yalnızca 25 proje tamamlayabilen İBB yönetimi, iştiraki KİPTAŞ eliyle yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında Bahçelievler'de 6 yılda sadece bir konutu dönüşüm kapsamına aldı. KİPTAŞ tabelası yerleştirilen E-5 üzerindeki bina 6 yıldır bitirilemedi.

Sabah2 Mayıs 2025 Cuma 11:00 - Güncelleme:
İBB'den kentsel dönüşüm fiyaskosu! Tek bina bile 6 yıldır bitmedi
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23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) konut stokunu yenilemede yerinde saydı. Son 6 yılda, AK Parti döneminde yapım çalışmaları tamamlanmış projeler de dahil olmak üzere İstanbul'da yaklaşık 25 proje ancak bitirilebildi.

İBB'de CHP'li yönetim, işbaşına geldiği andan itibaren 'Deprem öncelikli mesele, kentsel dönüşüm için İstanbul'un kaybedecek 1 saniyesi bile yok.' söylemlerine rağmen deprem ve kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 65 azalttı. İBB iştiraki KİPTAŞ, Bahçelievler'de de son 6 yılda sadece tek bir binayı dönüşüm kapsamına aldı.

E-5 üzerinde yer alan binayı dönüşüme alan KİPTAŞ'ın, 5 yıl önce başladığı çalışmaları tamamlamadığı ve sadece dış cepheyi bitirdiği görüldü. Her gün ortalama 3 milyon insanın önünden geçtiği binanın üstüne yerleştirdiği devasa KİPTAŞ tabelasıyla reklam yapılmasına rağmen dairlerde henüz oturumun başlamadığı, ince işçiliklerin yapılmadığı, binanın da 1 yıldır aynı şekilde kaldığı öğrenildi.

"İBB, BAHÇELİEVLER'DE 6 YILDA SADECE 1 KONUT DÖNÜŞTÜRDÜ"

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "İmamoğlu yıllık 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapma sözü verdi." diyen Bahadır, "Biz nüfus olarak İstanbul'un 6'ncı, Türkiye'nin 16'ncı büyük ilçesiyiz. Bahçelievler'de acil dönüşmesi gereken 5 ila 6 bin bina var. KİPTAŞ bu ilçede sadece bir bina yaptı. O bina da E-5 kenarında, herkesin göreceği noktaya yapıldı. Tabelası da büyük bir şekilde asıldı." ifadelerini kullandı.

Beş mahallede kentsel dönüşüm ofisi kuran Bahçelievler Belediyesi tarafından bugüne kadar yaklaşık 2 bin bina yenilendi. "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruda Bahçelievler'in İstanbul'da birinci olduğunu vurgulayan Bahadır, " 10 bin 146 vatandaşımız, 51 bin 934 bağımsız bölüm içeren 3 bin 494 bina için başvuru yaptı. Vatandaşlarımıza gerekli hibe ve kredi desteği sağlanıyor. Oturmaya elverişsiz tüm siteleri dönüştürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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