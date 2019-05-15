İBB'den LGS'ye hazırlanan öğrencilere 'Geleceğe İlk Adım' Konferansları

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3 ay boyunca devam eden Geleceğe İlk Adım Konferansları sona erdi. Alanında uzman eğitmen ve akademisyenler tarafından verilen konferanslarda öğrencilerin hangi kriterler doğrultusunda lise seçiminde bulunabileceklerine dikkat çekildi.

Konferanslara konuşmacı olarak katılan öğretim üyeleri, farklı müfredat ve alanlarda eğitim veren liselerin farklarını anlattılar. Öğrencilerin lise seçimi yaparken aslında meslek seçimi için de çok önemli bir adım attıkları ifade edilirken hiçbir mesleğin; hiçbir lisenin üniversitesinin ya da bölümün kötü olmadığı önemli olanın öğrencilerin mutlu olabilecekleri yöne doğru kendilerini yönlendirmeleri olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı kültür merkezlerinde yaklaşık üç aydır süren Geleceğe İlk Adım Konferanslarında 15 okuldan 2300 ortaokul öğrencisi eğitim aldı.