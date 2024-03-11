Ramazan ayına girerken AK Parti'nin Kadıköy'de vatandaşa iftar hizmeti ulaştırmak için kurduğu çadırı kuşatan CHP'li İBB yönetimi takoz siyasetini sürdürüyor.

OPERASYON TALİMATI İBB'DEN GELDİ

İBB yönetimince zabıta ekiplerine, sabaha karşı iftar çadırına operasyon yapılması ve çadırın sökülmesi talimatı verildiği öğrenildi.

"50 TANE ARABAYI YIĞMIŞLAR"



Çadırda görevli bir personel, İBB'nin iftar çadırını kapatmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıntı yapmışız. Bakar mısınız. Kaç tane zabıta aracı. Minibüsler, otobüsler, kamyonlar... Sanki çok büyük bir sıkıntı var. 50 tane arabayı yığmışlar böyle.