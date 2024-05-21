İBB'den Roma gezisi itirafı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45 gazeteciyi götürdüğü lüks Roma gezisi ne yönelik tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Gazetecilerin harcamalarını İBB mi karşıladı?" sorusuna itiraf gibi cevap geldi: Türkiye'nin başarısını gözlemleyip yazacak gazeteciler etkinlik masraflarını düşünerek gerçeği yazmayacaklar mı? AİHM duruşmalarda tanıklık yapan gazeteciler dahil herkese yol yiyecek barınma masrafını veriyor; bunu alan gazeteci duruşmada gerçekleri söylemez diyebilir miyiz? Biz gazetecileri Türkiye ve İstanbul'un başarısına ortak olmaları için davet ettik.

Lafa gelince 'israf', seyahate çıkınca lüks ve şatafat! Tasarrufu Roma'da yaktılar