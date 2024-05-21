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İBB'den Roma gezisi itirafı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 45 gazetecinin Roma gezisini savundu: AİHM, duruşmaya gazeteci götürdüğünde masrafları ödüyor.

21 Mayıs 2024 Salı 08:52 - Güncelleme:
İBB'den Roma gezisi itirafı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45 gazeteciyi götürdüğü lüks Roma gezisi ne yönelik tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Gazetecilerin harcamalarını İBB mi karşıladı?" sorusuna itiraf gibi cevap geldi: Türkiye'nin başarısını gözlemleyip yazacak gazeteciler etkinlik masraflarını düşünerek gerçeği yazmayacaklar mı? AİHM duruşmalarda tanıklık yapan gazeteciler dahil herkese yol yiyecek barınma masrafını veriyor; bunu alan gazeteci duruşmada gerçekleri söylemez diyebilir miyiz? Biz gazetecileri Türkiye ve İstanbul'un başarısına ortak olmaları için davet ettik.

Lafa gelince 'israf', seyahate çıkınca lüks ve şatafat! Tasarrufu Roma'da yaktılar

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