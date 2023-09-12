İBB'den sabotaj iftirası: Gerçeği kendi personelleri itiraf etti

İstanbul'da birçok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri çalışmıyor. Şikayetleri yerinde inceleyen gazeteci Mehmet Karataş, İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı. Vatandaşın sorununu haberleştirerek mesleki görevini yapan gazeteci üzerinden İBB sosyal medyada büyük bir kara propaganda yürüterek karalama kampanyası gerçekleştirdi.

"İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" ifadeleriyle algı operasyonuna kalkışan İBB'yi ise kendi çalışanlarının itirafları yalanladı.

ARIZAYI KABUL ETTİLER

Metrodaki İBB görevlileri gazeteci Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" cevabını verdi.

İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.

'EKİPLER ÇALIŞIYOR' DEDİLER YALAN ÇIKTI

İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine gazetecilerin ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.

Asansör için gelen ekipler mikrofonlara, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.

Ekipler asansörü gazetecilerin ısrarlı takibi ve yayınları sonucu tamir ederken, geriye ise İBB'nin kendi beceriksizliğini örtmek için kurguladığı videosu ve sabotaj iftirası kaldı.

Gazeteci Mehmet Karataş, A Haber canlı yayınında Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ve Murat Ongun'un iftiralarını gözler önüne serip, tüm gerçeği açıkladı. Karataş, İBB'nin iddia ettiği metro kapılarının farklı kapılar olduğunu ortaya koydu.

İBB'NİN MONTAJLI SABOTAJI

Mehmet Karataş, "Milyonlarca insanın yaşamış olduğu bir kentte yürüyen merdivenler yürümüyorsa insanlar yürümek zorunda kalıyorsa bu haberdir. Belki bazı medyalar için haber değilse de bizim için haberdir. Normal şartlarda yaptığımız bir haberde bir belediye sorumluluk gösterir. Ama İBB bu gerçeği duymak yerine bu haberi önce kurguluyor sonra da sabotajlıyor." dedi.

Karataş, "2 gün önce yapıldı haber. Gittiğimizde çalışmıyordu merdiven. Aslında Murat Ongun ve ekibi iyi kurgucudur. Gerçeklerin açığa çıkmak için bir huyu var. İlk göreve geldiklerinde yalanı İstanbul'a söylediler. Fazilet Durağı konusunda da yalan söyleyip özür dileyemediler. Biz İstanbulluların mağduriyetini konuşmayalım ama yalanlarını konuşalım. Bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

SABOTAJ İFTİRASI ATILAN GENÇLER: 40 DAKİKA ÖNCE ORADAYDIK

Karataş, "Murat Ongun'un görüntüleri Giriş 1. Biz haberi Giriş 2'de yapıyoruz. 1. giriş kurgu yaptıkları 2. giriş bizim haberi yaptığımız arızalı merdiven. Sizin gençlerin durdurduklarını iddia ettiğiniz merdivenle bizim haber yaptığımız giriş farklı. İddialarında A Haber ekibi orada hazır bekliyordu deniyor. Biz orada hazır bekliyorsak biraz olsun dürüstseniz gerçeğin arkasında duruyorsanız. Neden güvenlik kameralarının saatlerini de paylaşmıyorsunuz. Zaten gençler de biz sizden 40 dakika önce oradaydık diyorlar. 1 numaralı kapıyı verip sabotaj yalan yapıyorlar. Biz ikinci kapıdayız. Çalışmayan merdivenle durdurulduğunu iddia ettikleri merdivenler farklı kapılarda. Görevliye soruyorum butona basın açın arızalı diyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu gençlerin olduğu yerde bizim bir tane görüntümüzü versinler." sözlerini kullandı.

Karataş, "Altunizade metrosu aynı zamanda bir alt geçittir. Karşı tarafa geçmek istiyorsanız oradan geçersiniz. Oradaki bir vatandaşı sabotajcı olarak ilan ettiler. Kendisini sabotajcı olarak ilan ettiler. Bu beyefendi ile işbirliği yaptığımızı iddia ediyorlar. Hem sabotajcı deyip hem de yüzünü vermedik diyorlar. Kapılar farklı. Merdivenler farklı. Saatleri yok. Koca bir yalan. İstanbullulara soruyorum yürümeyen merdivenlere şahit misiniz? Ekipler aşağıda tamir ediyor denmesine rağmen aşağıda çalışmanın olmadığını da görüntülendi." diye konuştu.