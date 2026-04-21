Beykoz Yalıköy'de yer alan ve 1741 yılında İstanbul Gümrük Emini İshak Ağa tarafından yaptırılan tarihi "sütun çeşme", restorasyon çalışmalarıyla gündeme geldi.

Kültür envanterinde silindir gövdesi ve üç satırlık kitabesiyle kayıtlı olan eserin, restorasyon sonrası mevcut formundan farklı bir görünüme bürünmesi "özgün yapının korunamadığı" eleştirilerine neden oldu.

Yalıköy Serbostan Mustafa Ağa Camii önündeki tarihi yapının restorasyonun ardından orijinal silindir formunu kaybederek dikdörtgen bir mermer kütle haline getirilmesi sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. 300 yıllık tarihi üzerinde barındıran "Sâhibu'l-hayrât ve'l-hasenât Es-Seyyid İshak Ağa Voyvada-i Galata" yazılı kitabenin akıbeti ve restorasyonun bilimsel kriterlere uygunluğu konusunda yetkililerden açıklama beklendiği ifade edildi.

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler sonrası konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada sorumlu idarenin İBB'de olduğu aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle kurumumuzun sorumluluğuna dair hatalı bir değerlendirme ortaya çıkmıştır.

Söz konusu çeşmenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir caminin önünde bulunmasından hareketle yapılan yorumlar, uygulamaya ilişkin sorumluluğun kurumumuzla ilişkilendirilmesine yol açmıştır. İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulaması, Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye doğrudan Genel Müdürlüğümüzün resmî kanallarından ulaşabileceğini önemle hatırlatıyor; İshak Ağa Çeşmesi'nin mevcut durumuna ilişkin hususlarda sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerin tarafımızca ayrıca yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."