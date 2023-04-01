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İBB'den terör seviciye 4 yıl işe gitmeden maaş!

Savcı Kiraz'ı katleden teröristleri öven İBB'nin bankamatikçi sekreteri için karar verildi. Makam odasında Kiraz'ın teröristlerce şehit edildiği anın fotoğrafını 'Adalet böyle sağlanır' ifadesiyle paylaşan Eda Ezgi Yıldız tutuklandı. İBB'de sekreter olan terör sevici Yıldız'ın hiç işe gitmeden 4 yıldır maaş aldığı ortaya çıktı.

Sabah1 Nisan 2023 Cumartesi 07:41 - Güncelleme:
İBB'den terör seviciye 4 yıl işe gitmeden maaş!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Parti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin ila 18 bin lira arasında para aldı.

Bankamatikçi sekreter Yıldız, DHKP-C'li teröristlerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında henüz 46 yaşındayken 31 Mart 2015'te Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği anın fotoğrafını "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" ifadeleriyle paylaştı. PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları hendek olaylarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen operasyonlar için de 'katliam' iftirasını atan Yıldız, önce yakalandı daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre, Yıldız savunmasında "Bunlar photoshop" dedi. Yıldız'ın sosyal medya hesabı apar topar silinirken İBB yönetimi de terör sevici personelin ifşa olmasıyla "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez.

Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 itibarıyla feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. Bugüne kadar sosyal medya paylaşımlarını görmezden gelen İBB yönetiminin bu adımı 'panik havasındalar' izlenimi yarattı. Yıldız'ın LGBT yürüyüşüne müdahale eden emniyet güçlerine onursuz dediği, kaynağı belirsiz bir fotoğrafı paylaşarak devleti sivilleri öldürmekle suçladığı birçok tweet'i bulunuyor.

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