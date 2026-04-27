M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında, ulaşım Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleriyle sağlanıyor.

Bu kapsamda metro görevlileri Nurtepe İstasyonu'nda inen yolcuları otobüslere yönlendiriyor. Otobüslere binmek için sıra bekleyen yolcular metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgedeki yoğunluk, Sokullu, Osmanpaşa, Sedef ve Arı caddeleri ile bazı ara sokaklara kadar ulaştı.

Oluşan uzun kuyruk, bölgedeki araç trafiğini de aksattı.