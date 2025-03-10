İsmetpaşa Mahallesi'nde meşhur Bayrampaşa Cezaevi'ni de kapsayan kentsel dönüşüm projesi yarım kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2016'da başlatılan projede ilk etapta 2 bin 500 hak sahibi 2019'da yıkılan cezaevinin olduğunu bölgede yapılan evlere yerleşti. Bu tarihten sonra ise projenin ikinci etabında ilerleme kaydedilemedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan, yıkılan ve tamamlanmayan binalar adeta bir deprem bölgesi izlenimi verirken, mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor.

Çevrede oluşan toz, koku ve aydınlatma problemleri ile boş binalara giren madde bağımlılarından şikayetçi olan mahalle sakinleri, yaklaşık 5 yıldır süren kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

- "MAHALLE SAKİNLERİ YIKIK BİNALAR ARASINDA, BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİ"

Bayrampaşa Belediyesi ve İBB AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, 2016'da başlayan ve 10 bin konutluk 4 etap olarak planlanan projenin ilk etabının 2016-2019 arasında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Projede 2019'dan bu yana kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirten Yılmaz, "2019 yılında bu yıkık binaların olduğu yerde yaşayan ve yeni yapılan yerlere geçen insanlarımızın tapuları İBB tarafından 6 senedir verilmiyordu. Şimdi ayda 10 tapu, 10 tapu şeklinde veriliyor." ifadelerini kullandı.

Projenin ikinci etabının planlandığı şekilde başlatılamadığını dile getiren Yılmaz, mahalle sakinlerinin 6 yıldır yıkık binalar arasında, belirsizlik içerisinde yaşamaya mahkum edildiğini belirtti.

- "BOŞALTILAN YERLER SEBEBİYLE MAHALLEDE GÜVENLİK SORUNU DA BAŞ GÖSTERDİ"

Ticari birimlerle ilgili de vatandaşlardan 7 kat fazla şerefiye bedeli talep edildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, buradaki projenin tamamlanması ve diğer etapların sonuçlanması için İBB'ye destek veriyor. Öyle ki 6 senedir devredilemeyen tapular bir an önce devredilsin, vatandaşlar mülkiyet haklarına kavuşsun diye tapudaki trampa devri esnasında alınan harç, rezerv alanı özel bir statüye sokmak suretiyle bakanlık tarafından kaldırıldı. Yani yapılacak devirlerde herhangi bir harç ödeme yükümlülüğü de ortadan kaldırılmış oldu."

Yıkılan alanın Bayrampaşa'nın 4 mahallesinin tam ortasında ve geçiş güzergahında yer aldığını ifade eden Yılmaz, boşaltılan yerler sebebiyle mahallede güvenlik sorununun da baş gösterdiğini kaydetti.

- "YIKINTILAR ARASINDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Bahriye Kosova, 1960 yılından beri bu semtte ikamet ettiğini ve gelinen noktada adeta savaş bölgesinde yaşadıklarını söyledi.

Yıllardır yıkıntılar arasında yaşamaya çalıştıklarını dile getiren Kosova, "Evimizin içinde zangır zangır titredik. O direklerden demir ayrımını yaparken hep salladılar. Şimdi gidenler gitti KİPTAŞ binalarına. Biz de buradakilerin yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Mahallede altyapı ve güvenlik problemleri yaşadıklarına dikkati çeken Kosova, "Bir kere gece sokağa çıkamıyoruz. Sokak ışıklarımız bile bir hafta yanıyorsa üç hafta yanmıyor. İnternetimiz kesildi, santral gitti buradan. Şu anda bir ileri çağa gideceğimize köy çağına döndük. Şimdi evimizin yerinde yapılmasını bekliyoruz."

- "BURADA ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Mahalle sakini Zülfiye Zontul ise 2000 yılından bu yana aynı evde yaşadığını dile getirdi.

Mahallede 2016'da başlayan kentsel dönüşüm sürecinden bu yana yaşanan sıkıntılara değinen Zontul, şöyle konuştu:

"Burada çok zor durumdayız. Belediyede yönetim değiştikten sonra 'Gitmek isteyen gidebilir, zorlama yok. Size burada proje yapılacak.' dedi. Biz de 'Tamam.' dedik. Geçen sene, şubat ayında yıkımlar başladı. Sürekli sallandık. İnanır mısınız tazı gibi sokaklarda yaşadım. Çünkü evimde oturamıyordum. O kadar sallanıyor. Suni deprem yaşadık. Çünkü yere vura vura demir ayrıştırıyorlar. Şimdi de her gece bir şeyler patlıyor burada. Kendini bilmeyen insanlar geliyor ateş yakıyor binalarda. Ben bütün gün bekliyorum, evime ne olacak diye. İşe gidiyorum, komşularım evimi gözetliyorlar."

KİPTAŞ yetkililerinin kendilerine yerinde dönüşüm için söz verdiğini ve projenin onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında beklediğini söylediğini aktaran Zontul, bir an önce çalışmaların başlamasını beklediklerini kaydetti.

- "BÜTÜN İSTANBUL'U YENİLEYECEĞİZ.' DİYORLAR. YAPILAN BİR ŞEY YOK 5 SENEDE"

Mahalle sakini İbrahim Gül, yeni binalarına taşındıklarını ama eski mahallelerinin bir an önce yapılmasını istediklerini söyledi.

Gül, "5 sene oldu belki de daha fazla. Sorsak 'Çıkmayanlar var onları bekliyoruz.' diyecekler. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çok müdahale edilmesi gereken yerler var. Manzara bayağı kötü. Buranın yapılması lazım, pis kokuyor, çamur. 'Deprem' diyorlar, 'Bütün İstanbul'u yenileyeceğiz.' diyorlar. Yapılan bir şey yok 5 senede." diye konuştu.

İsmetpaşa Mahallesi'nin yarısı büyüklüğünde bir alanın aynı durumda olduğunu dile getiren Gül, yetkililerden bir an önce kentsel dönüşüm çalışmalarının bitirilmesini beklediklerini söyledi.

Esnaf Saadettin Zeyrek, Bayrampaşa'da doğup büyüdüğünü belirterek, boş binalarda hırsızlık olaylarının yaşandığını aktardı.

Ailelerin buralardan geçerken tedirgin olduğunu kaydeden Zeyrek, "Bizim sokakta 15-20 yıkılmayan bina var. Binaları yıkarken su kullanılmıyor. Tedirgin oluyoruz." dedi.

Zeyrek, binaların yıkımı sırasında aydınlatma direklerinin de zarar gördüğünü belirterek, çalışmaların hızlıca bitirilmesini istediğini dile getirdi.

Esnaf Sabri Kılıç ise çalışmalar nedeniyle yaz döneminde çok toz olduğunu söyledi. Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Kılıç, kendisinin mahalleden taşınmak istediğini ifade etti.

