CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Ocak ayında, Ataköy sahil yolu üzerinde köprü inşaatı başlattı. Haziranda tamamlanan köprünün statik hesaplamalarındaki hatalar nedeniyle yamuk olduğu ortaya çıktı. Hatalar düzeltilemeyince İBB, çareyi 100 metre ileriye yeni köprü yapmakta buldu. Milyonlarca liralık kamu kaynağı da israf edilmiş oldu.

ÖN ÇALIŞMA YAPILDI MI?

İBB Meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Işıl İlgin Oktay, Akşam Gazetesi'nin gündeme getirdiği üst geçide ilişkin soru önergesi verdi. Oktay, "İhtiyaç nedeniyle talep edilen üst geçit için ön çalışma yapılmış mıdır? Yapım, yıkım ve çevreye verdiği zarar kaç milyon liradır? Yeni üst geçit maliyeti kaç milyon lira olacaktır" diye sordu.

CHP, HATAYI SAVUNDU

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Karademir ise hatayı savundu. Üst geçitle ilgili bir plansızlık, programsızlık ve ufak bir hata bile olmadığını söyleyen Karademir, "Bizler yaptığımız her türlü işlemin arkasındayız" dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada soru önergesi oybirliğiyle kabul edildi.