30 Nisan 2020 Perşembe 09:41 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 09:41

Beylikdüzü’nde kurulan bir semt pazarının çıkışına getirilen araç ile vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapılmak istendi. İBB ekipleri tarafından getirilen kolilerin dağıtımında ise hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar kolileri almak için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımında virüse davetiye çıkarıldı. Dağıtılan kolilerin üzerinde ise ”23 Nisan Hediyesi” yazdığı görüldü.

“BİZ, SIĞINMACI KAMPLARINDA BU ŞEKİLDE YARDIM DAĞITMIYORUZ”

İBB’nin yardım malzemesi dağıtım şekline sosyal medyadan da tepki yağdı.

AK Partili Mücahit Birinci’nin “İBB; bu nasıl bir koli dağıtım tekniğidir? Biz, sığınmacı kamplarında bu şekilde yardım dağıtmıyoruz.” seklindeki paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.