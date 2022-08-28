İBB'den yeni manipülasyon: PR'a 849 milyon TL, metroya 0 TL

Son dönemde artan metro arızaları, iptal edilen seferler, arızalı asansörler ve yürümeyen yürüyen merdivenlerin halktan tepki çekmesinin ardından, CHP'li İmamoğlu kendini kahraman ilan etti. Oysa Mehmet Tevfik Göksu, aradan geçen 3 yılın ardından 1 metre dahi yeni metro çalışması yapılmadığını, İmamoğlu'nun sadece manipülasyonlara ve reklam çalışmalarına 849 milyon TL harcadığını duyurdu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı süresi boyunca İstanbul Metrosu'na yatırım yapmadığını hatırlatan Tevfik Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş." ifadelerini kullandı.