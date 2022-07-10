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  • İBB'nin 1,5 yıl önce sökmeye başladığı dikey bahçelerin yerine reklam panoları asıldı
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İBB'nin 1,5 yıl önce sökmeye başladığı dikey bahçelerin yerine reklam panoları asıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri kaldırdığı bazı yerlere, reklam panoları takıldı.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 11:47 - Güncelleme:
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Megakent genelinde karayolları kenarında bulunan dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle İBB tarafından sökülmeye başlandı.

Çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti yapılacağını duyuran İBB, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı.

İBB, şimdi de Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışı Ankara istikameti Altunizade mevkisinde uzun süredir boş kalan dikey bahçelerin olduğu duvara, reklam panoları astı.

Duvara 3 reklam panosu takılırken panolardan birisine bir firmanın reklamının da konulduğu görüldü. Panoların alt kısımlarında, duvarlardan sökülen alanda dikey bahçelerden kalan sulama hortumlarının ve çivilerin olduğu görüldü.

İBB, bakım maliyetlerinin yüksek olması ve su israfı nedeniyle dikey duvar bahçelerinin kaldırılacağını, ilk önce yerlerine maliyeti daha düşük olan grafiti daha sonra ise sarmaşık yapılacağını duyurmuştu.

İBB tarafından, D-100 kara yolunda Ayvansaray, Edirnekapı, Topkapı ve Merter'e kadar olan güzergahta sökülen dikey bahçelerin bulunduğu duvarlar ise boş duruyor.

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