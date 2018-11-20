İBB'nin 2019 bütçesi kabul edildi

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan meclis toplantı salonundaki görüşmede, parti temsilcilerinin bütçe konusunda görüşlerini dile getirmesinin ardından Meclis Birinci Başkanı Ahmet Selamet, bütçeyi oylamaya sundu.

Bütçe, 218 üyenin katıldığı oylama sonucunda, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, bütçenin 142 kabul ve 76 ret oyuyla onaylanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, İstanbullulara en iyi şekilde hizmet sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını, Meclis'te, siyasi nezaket kuralları içerisinde güzel bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Bütçe üzerine konuşan CHP'li Meclis Üyesi Tonguç Çoban'ın eleştirilerine cevap veren Uysal, "Özellikle Tonguç Bey, İstanbul dışında ara sıra Tekirdağ'a, Edirne'ye doğru bir gezerse, orada gördüğü manzaraları da kendi arkadaşlarına da anlatırsa iyi olur." dedi.

"Hizmet için varız"

Uysal, yapılan her eleştiri ve değerlendirmeden istifade ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada dile getirilen düşüncelerden de istifade edeceğiz. Ancak bazı yanlış bilgileri de düzeltmemiz gerekir. 'Başakşehir'e dönecek misiniz?' diye bir tabir kullanıldı. Arkadaşlar, biz her yerde hizmet edebiliriz. Başakşehir, İstanbul dışı, Anadolu vesaire... Hizmet için varız. O konuda sıkıntımız yok. Yaptığımız hizmeti de en iyi şekilde yapmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Başakşehir'de 300 dönümlük arazinin satılmasıyla ilgili olarak sanki bir şike varmış gibi ima edildi. Arkadaşlar doğrusu, Olimpiyat Stadı'nın etrafındaki mağdur insanların mağduriyetlerinin giderilmesi adına, Başakşehir Belediyesi, Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan bir protokol var. Bu protokol çerçevesinde, belediyeye bırakılan 300 dönümlük arazi karşılığında vatandaşlara ait 700 dönümlük arazinin kamulaştırılıp o kurumlara teslim edilmesi mevzusu var. Biz de işin daha hızlı yürütülmesi adına, Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesini sağladık. Bununla ilgili bir konudur. Değilse, ilçe belediyesini ilgilendiren bir konu değildir. Bunu özellikle belirtmek istedim."

"Yanlış bilgiyi düzeltmek isterim"

Uysal, 9 milyon lira harcanarak kendi reklamını yaptığı yönündeki eleştirilere de şöyle cevap verdi:

"Bu bilgi de tamamıyla yanlıştır. Türk milleti olarak güzel hasletlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve adetlerimiz vardır. Eskiden, birebir mektuplaşırdık. Bayramlarda önemli günlerde birbirimize mektup ve kartpostal gönderirdik. Biz de İstanbullulara, eski İstanbul'u anlatan nostaljik fotoğraflarla bayram tebriği gönderdik. Bunun maliyetiyle ilgili maalesef, basında bazı şeyler çıktı. Onu esas alarak burada bir değerlendirme yapıldı. Bunun maliyeti bellidir. Burada onunla uğraşmaya hiç gerek yoktur. Gönderdiğimiz sayı ve rakamlar belli. Eğer gündeme getirileceğini bilseydim rakamlarını çıkartırdım. Dolayısıyla o bilgileri düzeltmek isterim."

"AK Partili belediyelere kepçe ile verirsek vay halinize"

"CHP'li belediyelere kaşıkla, AK Partili Belediyelere kepçeyle" destek olunduğu yönündeki eleştirilerin de haksız olduğunu vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"İstanbul'u hiç dolaşmıyorsunuz herhalde. Bakırköy'ü dolaştığınız zaman, o sahilde bizim Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ektiği o laleleri, çiçekleri ve erguvanları hiç görmüyorsunuz. Bir de Esenler ve Güngören'e geçin. Kartal'a, Maltepe'ye geçin. Metroya bindiğinizde oraya kadar gider ve oralara yapılan yatırımları görürsünüz. 'Bir insana 40 kez deli derseniz deli olur' derler. Siz hep bunu söylerseniz, biz de hakikaten AK Partili Belediyelere kepçe ile verirsek o zaman vay halinize. Onun için biz her şeye rağmen İstanbullulara eşit şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama artık gerçekten şunun da İstanbullulara birebir anlatılması için AK Parti grubu olarak mücadele edeceğiz. Büyükşehir olarak yapılan yatırımlara en azından biraz teşekkür edilsin ve 'Bunu da Büyükşehir yaptı' denilsin. Eğer ilçe belediyesi derse ne ala, yoksa biz kapı kapı dolaşıp anlatmaya devam edeceğiz."

Mevlüt Uysal, İstanbul'un daha güzel hizmetleri hak ettiğini ve bunu sunmak için de var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.