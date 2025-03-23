İBB'nin 7 ihalesinde dev yolsuzluk! 4 milyar TL nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasının ardından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan İmamoğlu'na, mülkiye müfettişlerince 16 Ağustos 2024 tarihli İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve eklerinin incelenmesi neticesinde yapılan 7 eylemdeki tespitler soruldu. Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum" cevabını veren İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi. İmamoğlu, polisteki ifadesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporlara ilişkin de açıklama yapmadı.

REKLAM ÜNİTELERİ İHALESİ

Kentteki reklam üniteleri için yapılan ihaleye ilişkin tespitlere İmamoğlu'nun cevap vermesi istendi. Bu ihalede, "İBB şirketleri olan Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasadışı talimatlarla keyfi uygulamalar yapıldığı, Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı ve bu suretle kamunun 260 milyon 755 bin 555 lira ve KDV tutarında zarara sokulduğu..." bilgisi aktarıldı.

AÇIK HAVA REKLAMLARI

İmamoğlu'na, Kültür AŞ uhdesinde ihale edilen 4 bin 600 adet açık hava reklam ünitesinin 10 yıl süreyle ihale edilmesine ilişkin mülkiye müfettişlerinin tespitleri soruldu. İhaleye ilişkin, "Reklam ünitelerinin yapısı, karakteri, ebatları ve kullanım amacının Belediyenin izni olmaksızın değiştirildiği, bu suretle 415 milyon 619 bin 384 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu" değerlendirmesine yer verildi.

3 BİN ADET BİLLBOARD İHALESİ

İmamoğlu'na, 3 bin adet billboard ve 85 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tespitler soruldu: "Devam eden sözleşmenin 3. yılı itibarıyla 1 milyar 189 milyon 498 bin 560 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu."

ÜST GEÇİT REKLAMLARI

KÜLTÜR AŞ tarafından 100 adet üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesinden bahsedildi. Burada, "Şartnameye, sözleşme şartlarına uygun olmayan 150 adet reklam panosu teslim alınmak suretiyle 896 milyon 452 bin 500 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu..." tespitine yer verildi.

985 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

95 üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesi konu oldu. Bu eylemde, "Söz konusu ihale kapsamındaki üst geçit alın yüzeylerinde birbirinden bağımsız olarak kiralanabilen 172 adet reklam panosu mevcut olduğu ve benzer ihaleler pano adedi esası üzerinden yapıldığı halde, hileli davranışla pano adedi değil birden fazla pano konulması mümkün olan 95 adet üst geçit esas alınarak ihale edildiği, bu suretle devam eden sözleşmenin ikinci yılı itibarıyla 985 milyon 226 bin 666 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu " tespitine değinildi.

İSPARK'TA HAKSIZ KAZANÇ

İBB iştirak şirketi İSPARK otoparklarındaki billboard reklam ihalesine ilişkin tespitler sıralandı. Burada, "Kültür AŞ'den billboard reklam panolarının işletme hakkını BVA AŞ'nin devraldığı ve İSPARK billboard ihalesi kapsamındaki billboardlar yerine kanunsuz, hukuksuz ve mevzuata aykırı bir şekilde gayrimeşru giantboard tipi reklam panoları koyarak 5-6 kat daha fazla gelir elde etmek suretiyle yolsuzluk yapan BVA AŞ şirketine hiçbir işlem yapılmadığı, hukuka aykırı söz konusu kullanımlar neticesi sözleşmelerin 5. yılı itibarıyla 98 milyon 640 bin 757 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu" bilgisine yer verildi.

245 MİLYON LİRA NEREDE

İmamoğlu'nun, 2 bin adet raket tipi, 400 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tespitlere cevap vermesi istendi: "İhaleleri alan alt kiracı şirketlerin hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan ve 5. yıl itibarıyla 245 milyon 498 bin 326 lira haksız menfaat sağlandığı iddiaları mevcuttur."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

'16 milyon için çalışıyoruz', 'İsrafı bitireceğiz' diyerek başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, ifadesinde 7 ihaledeki tespitlere ilişkin sorulara tek tek, "Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim" diye yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİ İLK FETÖ OKULUNU AÇMIŞ

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İmamoğlu ailesine ait şirketin 1997'de ilk FETÖ okulundan birini açtığını söyledi. Tekin, bu FETÖ bağının yatay geçiş sırasında İmamoğlu'na iltimasa sebep olabileceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart'ta, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin diplomasının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirme yaptı. Yıllarca üniversitelerde yatay geçişle ilgili komisyonlarda görev aldığını söyleyen Tekin, yatay geçiş sürecine ilişkin konuştu.

İLTİMAS GEÇİLMİŞ OLABİLİR

Bakan Tekin, "O yıllarda Ekrem İmamoğlu'na böyle bir iltimas geçilsin?" sorusuna, "Benim Bakanlığım açısından dikkatimi çeken bir konu var. Ben ondan dolayı iltimas geçilmiş olabileceğini düşünüyorum. 2013-2018 arasında bakanlıkta müsteşarlık yaptım. Bende FETÖ okullarıyla ilgili o yıllarda mücadelede kaynaklı bir hafıza var" dedi. 1990'da İmamoğlu yatay geçiş yaparken enteresan bir gelişme yaşandığını belirten Tekin şunları söyledi: "1990'nın Ekim ayında enteresan bir şey daha oluyor. Ticaret sicili gazetesinde bir şirketin kuruluş sözleşmesi yer alıyor. Bu şirketin adı İMAŞ. Şirket eğitim, ithalat ve ihracat şirketi. Ana sözleşmesinde özel okulculuk var. Bu yıllarda özel okul konusu bugünkü gibi değil. Özel okul sayısı ve girişimcisi az. Bu durum biraz tuhaf ama bu haliyle çok bir şey ifade etmiyor belki ama yatay geçiş sürecinde iltimasa sebebiyet verebilecek şey şu: Aynı şirket ne zaman başladığını bilmediğimiz bir tarihte okul inşaatına başlıyor."

ÖRGÜTÜN EN GÜÇLÜ OKULU

"1997 yılında MEB'e bağlı Özel Gülbahar Hatun Koleji ruhsat için başvuruyor ve okulu açıyorlar. Ekrem İmamoğlu da bu şirkette hissedar. Bu okulun özelliği FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk ve en güçlü okullarından biri. Biz bu okulu 15 Temmuz sürecinde kapattık. Bu okulu Ekrem İmamoğlu'nun da hissedarı olduğu aile şirketi kuruyor. Türkiye'deki ilk FETÖ okulunu İMAŞ kuruyor. Bir iltimas varsa eğer bu iltimasın gerekçesi FETÖ olabilir. Savcılıkta mutlaka belgeleri vardır."

BAKANA TEŞEKKÜR ETTİ ARAÇLARI UNUTTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 18 Ağustos 2023'te bir twit atarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e metro araçlarının alımı için yurtdışı krediye onay verdiği için teşekkür etti. İmamoğlu, mesajda "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" notu düştü. Krediyle, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu 300 Metro aracı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 100 Metro aracı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı için ise 34 tramvay aracı alınacaktı. Ancak aradan geçen zamanda kredinin alınmasına rağmen bu araçların alınmadığı öğrenildi.

AZAD'LA 7 YIL FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK

İBB Başkanı İmamoğlu, 'terör' soruşturması kapsamında da ifade verdi. Terör örgütüyle bağlantılı Azad Barış ve 252 şahıs ile görüşmemesi sorulan İmamoğlu şunları söyledi: "Bahsi geçen yaklaşık 2500 gün içerisinde görüşüldüğü ya da irtibat kurulduğu iddia edilen 252+138 şahıs kavramının anlamsız, geçersiz ve sorulmasının dahi kasıtlı olduğunu düşündüğüm bir boyuttadır. Azad Barış'ı tanıyorum. Barış'la irtibat kurduğum yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey bu toplantılara değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM Partili vekillerle gelerek siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz kişilerdendir. Muhalif toplantılar yaptık."

SEÇİMLERİ GÖRÜŞTÜK

"Bu toplantıların çerçevesi ağırlıklı tarihlerde de belirtildiği gibi yerel seçim süreçleri ile ilgilidir. Barış ile olan ilişkilim bu çerçevededir. Teknik ve siyasi analiz görüşmeleri ve ağırlıkla farklı seçmen gruplarının eğilimleri ilgili görüşmelerdir. HTS ve baz kayıtlarının birlikte alınması bu toplantılarla ilgili sayıyı temsil etmemektedir. Zira bahsi geçen bir kısım adreslerde aynı anda birçok siyasi toplantıları yapmış olduğumuz için başka katılımcılarla toplantı halinde olabilirim."

ONGUN: KURULTAY İDDİALARI İFTİRA

İBB'ye yönelik başlatılan 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' soruşturması kapsamında 'gizli tanık2 olarak ifadesi alınan İBB çalışanı, beyanında, 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğini şüpheli Murat Ongun'un gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü'nün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu anlattı.

İHALE KARŞILIĞI İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYONLUK RÜŞVET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan, yine aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Hüseyin Köksal'ın yeğeni adına kurulmuş olan şirketin, 2024'te 400 milyon liralık reklam ihalesi aldığı iddia edildi. Usulsüz ihaleler karşılığında söz konusu firmanın, o dönem şirket ortağı olmayan ve ticari ortaklığı bulunmayan Köksal'ın hesabına 3 Haziran 2024'te 50 milyon lira gönderdiği, bu paranın da aynı gün içerisinde İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aktarıldığı ifade edildi. Söz konusu paranın, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nden arsa alım bedeli olarak gösterildiği belirlendi.