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  • İBB'nin ağaç katliamı... ''Çınarlar kanser değildi, cahilce kestiler''
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İBB'nin ağaç katliamı... ''Çınarlar kanser değildi, cahilce kestiler''

İBB'nin kestiği 112 çınar ağacıyla ilgili konuşan Orman Mühendisi Levent Dikmen, 'Çınarlara konulan kanser teşhisi yanlış. İBB Daire Başkanı'nın ‘hastalık bulaşıcıymış' gibi açıklaması ise cahilce.' dedi.

Sabah24 Mart 2022 Perşembe 08:24 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 08:24
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesmesiyle ilgili tepkiler sürüyor. Orman Mühendisi Levent Dikmen, yapılan kesim işleminin büyük bir yanlış olduğunu söyledi.

Çocukluk ve gençlik yıllarında o çınarların bulunduğu bölgede yaşadığını anlatan Dikmen, "O ağaçlar kesinlikle kurtarılabilirdi. Bu nedenle kesilmemeliydi.

Ağaçlar köklerinin hava almasının mümkün olamadığı bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmış" diye konuştu. Sabah'ın haberine göre, İBB yönetiminin koyduğu 'Çınar kanseri' teşhisinin tamamen yanlış olduğunu aktaran Dikmen şunları söyledi:

CAHİLCE BİR TESPİT

Kanser teşhisi tamamıyla yanlıştır. Bu hastalık kanser filan değildir. Asla da bulaşıcı değildir. İBB Daire Başkanı'nın açıklamalarında, sanki hastalık dallardan bulaşıyormuş gibi bir açıklama gördüm.

Son derece cahilce bir konuşma, son derece cahilce bir tespittir. Bu kanser değildir. İletim borularının tıkanması dolayısıyla ağacın gün gün yani kangren olan kısımlarının ölüme sürüklenmesidir.

ÖNCE DALLAR ÖLÜYOR

Ağacın yaşaması için toprağın nefes alıp vermesi gerekir. Buna nitrifikasyon diyoruz. Fakat bu ortamı bulamadıkları zaman kapalı ortamda toprak hastalanır ve kötü patojenler, mikroorganizmalar türer.

Bunun sonucunda ağacın iletim boruları tıkanır ve ölümler meydana gelir. Bu ilk önce dal ölümleriyle kendini gösterir. Kesilen çınarlarda böyle bir durum söz konusuydu.

NASIL KURTARILIR GÖSTERELİM

Çınarları kurtarmak için ağaçların bulunduğu yollarda beton atarak bir yol tekniği değil de çelik saclardan toprağın hava alabileceği şekilde bir teknoloji kullanılabilir.

Demonstrasyon çalışmalarıyla biz bu ağaçların nasıl kurtarılabileceğini herkese gösterebiliriz.

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