Sabah 21 Mart 2022 Pazartesi 08:01 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 08:01

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından gizlice ve yasal izin olmadan Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gösterdi. "Kesilen 112 ağacın bir kısmının, kök yüzeylerinin sağlıklı olduğu gördük. Özellikle bu ağaçlar için, can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğuna nasıl karar verdiniz?" diye soran Nejdet Balcı, Sabah'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTIK

Çınar ağaçlarının kesilmesi ortaya çıkınca Orman Mühendisleri olarak bizzat olay yerine giderek ağaçların kök yüzeylerinde inceleme yaptık. Ancak 2 yılda 112 çınar ağacı kesildiği için hepsinde inceleme gerçekleştiremedik. Sadece 1 günde kesilen 39 ağacın kök yüzeylerine baktığımızda bunlardan 10 tanesinin sağlam olduğunu gördük. Kökleri ve kök yüzeyi sağlam olan bir ağaç herhangi bir şekilde can ve mal güvenliğini tehdit etmez. Biz bunu söyleyince olayı 'mantar hastalığı olduğu için kestik' dediler. Ancak o zaman da mantar hastalığı olan bir ağacın kesimi bu şekilde olmaz. Bunu yaparsanız, 'Diğer ağaçlara da sıçrasın onlar da zaman içinde kurusun onları da keselim' gibi bir anlam çıkar. Bu olayın boyutunu daha farklı noktaya taşır.

CEZA HER AĞAÇ İÇİN OLMALI

Orman Bölge Müdürlüğü konuya bütün olarak bakmış ve 4 bin 274 TL idari para cezası kesmiştir. Bu para cezası çok düşük. Halbuki tek ağacın kesildiği bir olay ile iki yıl içinde 112 adet ve en son kesilen 39 çınar ağacının kesildiği olayın cezası aynı olmaması gerekir. Kesilen her ağaç için ayrı ayrı düşünmek gerekir.

NEDEN SESSİZ KALDILAR?

Gezi Parkı'nda ağaçların yeri değiştirileceğinden dolayı ortalığı ayağa kaldıran meslek odaları, çevreci dernek, vakıf ve platformların sessizliğine anlam veremiyorum. Bugün de tamamen ağaç hassasiyeti olan bu konu için iki çift laf etmelerini beklerdik.

İBB BU SORULARA CEVAP VERMELİ

"Kesilen 112 ağacın bir kısmının, kök yüzeylerinin sağlıklı olduğu gördük." diyen Nejdet Balcı, İBB'ye 7 önemli soru yöneltti:

Bu ağaçlar için, can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğuna nasıl karar verdiniz?

Ağaçların akustik tomografi çekilmiş midir?

Çekildi ise bu tomografi görüntülerini kim yorumlamıştır?

Çekilmedi ise neden çekilmemiş ve o ağaçların kesilmesine, neye göre karar verilmiştir?

Kök yüzeyleri can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kadar sağlıklı olduğunu gözlemlediğimiz çınarların kesilmesine, Ceratocystis Platani (Çınar ağacına arız olan mantar) nedeniyle karar verildi ise bu ağaçlarda bu mantarın olup olmadığı tespit edildi mi?

Kalan ağaçlarda bu mantarın bulaşmadığı tespit edildi mi?

Bundan sonra bu bölgede kalan sağlıklı çınarları güvence altına aldık diyebilir miyiz?

Kesilen ağaçların yerine ıhlamur ve batı çınarları diktiklerini veya dikeceklerini söylüyorlar, bu kararı hangi bilimsel gerekçelerle aldınız?