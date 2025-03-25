CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin iştiraklerinden YÜNTAŞ A.Ş.'nin belediye meclis kararı ile kendisine devredilen araziyi rayiç bedelin altında satarak kamuyu zarara uğrattığı iddiası yargıya taşınırken, zararın yaklaşık 7 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nın 1 Kasım 2024 tarihli Olağan Meclis Toplantısı Gündem'ine eklenen madde ile Belediyeye ait Ertuğrul Gazi Mahallesi 3533 Ada 13 Parselde bulunan hissemizin 3194 sayılı Kanun'un 17. Maddesi gereğince bedel tespiti suretiyle diğer hissedarlara satılması hakkında teklif; Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye meclis grubu tarafından usul ve yasaya aykırı olarak görülerek itiraz edilse de Cumhuriyet Halk Parti meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi. Karara göre, taşınmazın belediyeye ait hissesi olan bin 181 metre karesi encümen kararı neticesinde metrekare fiyatı 10 bin 500 TL'den olmak üzere 14 milyon 501 bin 655 TL'ye YÜNTAŞ'a devredildi.

"SATIŞ İLE ARADAKİ RAYİÇ BEDELİ ARASINDAKİ FARK 6 MİLYON 941 BİN 945 TL"

Devrin ardından AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ekici, devrin ve satışın yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile olayı yargıya taşıyarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ekici konuyla ilgili açıklamasında "YÜNTAŞ A.Ş., arazinin belediyeye ait olan kısmını devraldıktan 6 gün sonra araziyi diğer parselle ile birleştirerek 5 bin 138 metrekare olan taşınmazı 47 milyon 8 bin 209 TL bedelle Oppio İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Turizm Petrol İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satmıştır. Söz konusu arazinin rayiç bedeli ise 53 milyon 950 bin 155 TL'dir. Yani satış ile aradaki rayiç bedeli arasındaki fark 6 milyon 941 bin 945 TL'dir" diye konuştu.

Olaydaki asıl zararı SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme uzmanları tespit etti

Ekici ayrıca, yaptıkları araştırmada zararın daha büyük olduğunu ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Konu ile alakalı üç tane SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme uzmanından arsanın değeri ile ilgili görüş alınmıştır. Bu görüşlerde taşınmazın değerinin 92,5 milyon TL ile 125 milyon TL arasında olabileceğine dair görüş belirtmişlerdir.

Belediye şirketi sıfatına haiz olan YÜNTAŞ A.Ş.'nin söz konusu taşınmazın satış günü itibariyle nakit ihtiyacının olmaması ve taşınmazın satış bedeli ile rayiç bedeli arasında son derece önemli bir fark olması kamu zararı doğmasına neden olmuştur."

Öte yandan, suç duyurusunun üzerine savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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