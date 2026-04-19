İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, belediyenin 2025 yılı faaliyet raporu konuşuldu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın sunduğu raporu eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş "2014-2019 yılları arasında İstanbul'u AK kadroların yönettiği dönemde İBB'nin borcunun toplam bütçesine oranı yüzde 87'ydi. İBB'nin bütçesi 100 lirayken, 87 lira borcu vardı. 2019-2024 dönemine baktığımızda ise bu oran yüzde 148'e çıkmış. Yani İBB'nin bütçesi 100 lira iken, 148 lira borç var. 'Borçlanmak ihanettir, İstanbul'un kaynakları kendine yeter' dediniz ama 7 yılda İstanbul'u borç batağına sürüklediniz" tepkisinde bulundu.

DEPREM RİSKİNE KARŞI SIFIR ÖNLEM

İBB yönetiminin 100 milyar dolar bütçesinin yüzde 10'unu bile kentsel dönüşüme ayırmadığını öne süren Gökkuş, "Deprem riskini görmezden gelen bir belediye yönetimi, sadece şehre değil, şehrin üzerinde oturanlara da ihanet etmektedir" dedi. İETT'nin mali yapısının bozulduğunu ve bunun faturasının vatandaşa kesildiğini kaydeden Gökkuş, "İETT gelirlerinin giderleri karşılama oranı 2018'de yüzde 95 iken, 2024'te yüzde 65.29'a düşmüştür. Aynı dönemde personel sayısı 5 bin 291'den 9 bin 535'e çıkmış, artış oranı yüzde 80 olmuştur. Buna rağmen hizmet kalitesi artmamış, aksine araç arızaları, yangınlar ve sefer aksaklıkları gündemden düşmemiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş

Gökkuş, İETT'nin araç arızaları, yangın ve bakım zafiyetleri yaşadığına işaret etti.

ULAŞIMA YÜZDE 1515 ZAM

İstanbul'da tam bilet ücretinin 2019 yılında 2.60 lirayken, 2026 yılı nisan ayı itibarıyla 42 liraya yükseldiğini hatırlatan Gökkuş, "Bu, yaklaşık yüzde 1515'lik artış anlamına gelmektedir. Aynı dönemde motorin fiyatı yüzde 1129 artmış, dolar kuru yüzde 668 artmış, resmi enflasyon endeksi ise kümülatif olarak yüzde 1100 artmış. Yani ortada sadece 'maliyet arttı' diyerek geçiştirilebilecek bir tablo yoktur" diye konuştu. Gökkuş, İBB'nin otopark sorununda sınıfta kaldığını, SBİKE sisteminin de bu dönemde hurdaya dönüştüğünü söyledi. Gökkuş, "İstanbul, son 7 yılda büyük bir yönetim zaafı ve beceriksizlikle karşı karşıya kalmıştır. İstanbul'u yöneten CHP'li İBB anlayışı, bu şehre arkasını dönmüştür. Bu şehrin kaynakları, siyasi hesaplar, parti içi dengeler ve kongre süreçleri için kullanılmıştır" dedi. Meclisteki konuşmaların ardından yapılan oylamada, faaliyet raporu 76 ret oyuna karşılık 139 oyla kabul edildi.

