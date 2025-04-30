İstanbul'da her gün yüzbinlerce insanın gelip geçtiği yerlerin başında gelen Beyoğlu ve Fatih'te bulunan Karaköy ile Mercan katlı otoparkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmek amacıyla yaklaşık 5 yıl önce yıkılmıştı. Mercan'da yıkılan 460 araç kapasiteli otoparkın yıkılması esnafta çileye dönüştü. Yerli ve yabancı turistler bölgelerde olan otopark sorunu ve trafik nedeniyle alışveriş yapmaya gelmekten vazgeçerken, bu durum esnafın müşteri kaybına yol açtı. İstanbul içinden veya dışından gelen toptan alım satan yapan müşterilerin de kullandığı otopark, Mercan esnafı başta olmak üzere Kapalıçarşı'daki dükkanlarında satışını olumsuz etkiledi. 1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan ve yıkılan Karaköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 katlı otoparkın yerine yapılacağı duyurulan Meydan Projesi tamamlanmadı. Bölgedeki esnafın işlerinde ciddi oranda bir azalma olduğu, bazılarının dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı, vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiği öğrenildi. Öte yandan, yıkılan ancak tamamlanmayan Mercan katlı otoparkı havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların bitmeyen inşaatın temeline araçlarını park ettiği görüldü.

"İSTANBUL'UN BAŞINA GEÇEN ŞAHIS, İSTANBUL'DA ÇİVİ ÇAKMADI"

Mercan'da esnaf olan Mahmut Mavuş, "Buradaki mağduriyetimizin en başında aşağı yukarı 5 senedir yıkılan otopark var, esnafız. Müşterilerimiz Anadolu'dan geliyorlar, araçlarına mal alıyorlar. Genel anlamda burada trafik sıkıntısı oluyor. Bırakın müşterilerin araçlarını kendi araçlarımızı bile park edecek yer bulamıyoruz. 5 senedir burayı yapmadılar. İstanbul'un başına geçen şahıs, İstanbul'da çivi çakmadı. İstanbul halkı bu adamın yalanlarına uyanıp bir dahaki seçimde bunlara gereken cevabı verebilir" dedi.

"SEÇİM BİTTİ O GECE ÇALIŞMA DA BİTTİ"

Otopark nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten esnaf Kurban Gül ise, "Otopark noktasında gerçekten çok büyük bir mağduriyetimiz söz konusu. Müşteri gelmek istemiyor veya bizim herhangi bir işimiz olduğunda gelmek istemiyoruz. Gelsek de çok mustarip oluyoruz. Otopark olmadığı için gereksiz bir trafik problemi yaşıyoruz. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Son yerel seçimlerden 1 ay önce yapılmaya başlandı. Seçim bitti o gece çalışma da bitti. Bildiğimiz kadarıyla depreme dayanıksız ve eski olduğu için yıkıldı" ifadelerini kullandı.

"OTOPARK YIKILDI, MERCAN'A ARAÇ GELMİYOR"

Otopark yıkıldığı için müşterilerin gelmediğini ifade eden esnaf Metin Karabulut, "Turistler Süleymaniye'ye buradan giderlerdi, yanlarında misafir varsa vitrinlere bakarlar, esnaflar müşteri edinirdi. Otopark yıkıldı, buraya araç gelmiyor. Gelen vatandaş da park yeri bulamıyor, perişan oluyor. Ne diyeyim yani CHP zihniyeti, yıktılar tekrar yapmıyorlar" şeklinde konuştu.

"ARKADAŞLAR DÜKKAN AÇIYORLAR, 6 AY DURUYORLAR TEKRAR KAPATIP GİDİYORLAR"

Yaklaşık 5 yıldır otoparkın tamamlanmadığını anlatan esnaf Nusret Kabak ise, "Tekrar otopark yapılmasını istiyorduk ama hiçbir şey yapılmıyor. Yaklaşık 5 senedir, temeli atıldı öyle duruyor. Bize de zararı oluyor. Yoldan geçen müşteriler buraya kadar geliyor, orada bir inşaat olduğunu fark ediyorlar ve yolun karşısına geçiyorlar. Bize hem maddi hem de manevi olarak zararı var. Toz duman içindeyiz. Her taraf pislik içinde. Arkadaşlar burada dükkan açıyorlar, 6 ay duruyorlar tekrar kapatıp gidiyorlar. Sadece bu otoparkın inşaatı yüzünden. Keşke hiç yıkılmasaydı daha iyiydi" diye konuştu.

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